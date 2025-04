Mooi nieuws voor fans van de Grand Prix van Mexico-Stad. Na eerdere mededelingen vanuit de lokale politiek, is de kogel nu officieel door de kerk: de Grand Prix van Mexico-Stad heeft het contract dat na dit jaar afliep weten te verlengen.

Mexico maakt sinds 1962 deel uit van de Formule 1-kalender. De race werd toen al verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez, dat ook tegenwoordig nog het decor vormt, al is het circuit sindsdien meerdere malen aangepast. In 1970 verdween de Grand Prix voor het eerst van de kalender, om pas in 1986 terug te keren. Tot en met 1992 werd er opnieuw geracet in Mexico-Stad, waarna een pauze van meer dan twintig jaar volgde. In 2015 maakte de Mexicaanse Grand Prix haar rentree, en sindsdien is het evenement uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Formule 1.

Contractverlenging

Hoewel de race flink populair is, was er nog geen nieuws over een contractverlenging na het na 2025 aflopende contract. Eerder deze week liet echter Clara Brugada vanuit haar rol al burgemeester van Mexico-Stad horen dat er later een contractverlenging aan zat te komen en daar blijkt ze nu gelijk in te hebben: de race in Mexico zal namelijk tot en met 2028 op de kalender staan, waarmee er dus drie jaar bijgetekend is.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix has been extended to 2028! 🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Lo5FdT8wsN — Formula 1 (@F1) April 30, 2025

