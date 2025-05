McLaren is vandaag in actie gekomen op Circuit Zandvoort. De Britse formatie is volop aan het testen geslagen met hun vaste coureurs Lando Norris en kampioenschapsleider Oscar Piastri. Ondertussen hebben ze ook een vervanger voor een vrije training aangekondigd. Pato O'Ward stapt bij de F1 Grand Prix van Mexico-Stad opnieuw in.

Tussen de wedstrijden in Miami en Imola zit McLaren absoluut niet stil. GPFans kon begin april exclusief en als eerste melden dat meerdere Formule 1-teams zouden testen op Zandvoort en deze week is niet alleen Alpine aan de beurt, maar dus ook McLaren. Gisteren (woensdag) mocht Alex Dunne voor het eerst van de F1 proeven. De Ier is een juniorrijder van McLaren en tevens titelkandidaat in de FIA Formule 2. Vandaag (donderdag) delen Norris en Piastri de MCL60 uit 2023. Omdat er bij de test de zogeheten TPC-reglementen gevolgd worden, moet de bolide waarmee getest wordt tenminste twee jaar oud zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brown geeft tekst en uitleg over interesse in Verstappen: "Oh ja, over dat belletje"

O'Ward mag rijden voor thuispubliek

Terwijl Norris en Piastri nu hun rondjes rijden op Zandvoort, heeft McLaren aangekondigd dat O'Ward zal invallen tijdens een vrije training. Dat zal gebeuren op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico op 24 oktober. Elk F1-team is verplicht vier keer in het jaar een rookie in te zetten en bij deze is de eerste voor McLaren vastgelegd. Wie van de twee vaste coureurs plaats moet maken voor O'Ward, is nog niet bekend. De IndyCar-coureur reed in 2022 en 2023 in Abu Dhabi en vorig jaar in Mexico-Stad ook al tijdens een vrije training.

"Ik ben verheugd om weer in de auto te mogen springen voor VT1 bij mijn thuisrace in Mexico dit jaar", laat O'Ward weten. "De fans in Mexico-Stad waren de vorige keer ongelooflijk en het was een geweldig gevoel om alles uit het programma te kunnen halen wat het team gepland had. Ik kijk ernaar uit om dat dit jaar weer te doen en om met Zak [Brown], Andrea [Stella] en het hele team samen aan de slag te gaan."

Gerelateerd