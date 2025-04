F1 gaat volop testen op Zandvoort: dit is wanneer en welke teams in actie komen

Drie van de tien teams uit de Formule 1 gaan binnenkort testen op het Circuit Zandvoort, zo heeft GPFans vernomen. Deze testdagen zullen in april en mei plaatsvinden. Het zal waarschijnlijk gebeuren via het zogenaamde TPC-programma, het 'Testing of Previous Cars'.

De baan aan de Noord-Hollandse kust werd in 2021 eindelijk weer de gastheer van de F1 Dutch Grand Prix na een pauze van 36 jaar. Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen verdiende Zandvoort een plekje op de kalender van de koningsklasse. De coureur van Red Bull Racing sleepte de overwinning binnen in de eerste drie edities, voordat Lando Norris er vorig jaar met de zege vandoor ging. We kunnen aankomende augustus en in 2026 nog genieten van een Grand Prix in eigen land, voordat Zandvoort weer verdwijnt. Nederland is naar verluidt - naast Groot-Brittannië met Silverstone - het enige land met een F1-race zonder enige financiële steun van de regering.

TPC-programma op Zandvoort

GPFans heeft vernomen dat drie F1-teams op Zandvoort gaan testen in april en mei, verdeeld over vijf testdagen. Aston Martin is op maandag 14 april als eerste aan de beurt. Alpine en McLaren zullen drie weken later in actie komen op woensdag 7 en donderdag 8 mei. De formatie van Lawrence Stroll en ontwerper Adrian Newey lijkt dol op Nederland, want Aston Martin keert op maandag 12 en dinsdag 13 mei terug voor twee testdagen.

Het zal waarschijnlijk deel uitmaken van het TPC-programma van de drie teams, wat betekent dat er F1-bolides uit seizoen 2023 of daarvoor gebruikt moeten worden. Ieder team mag maximaal 20 TPC-dagen uitvoeren dit jaar. Maximaal 4 dagen hiervan mag met een coureur die al meerijdt in de Formule 1 of op het punt staat dat te doen. Deze mogen tevens in totaal niet meer dan 1000 kilometer afleggen. Als een team de andere 16 TPC-dagen ook wil gebruiken, dan moet dat met een coureur buiten de Formule 1 gebeuren. Welke coureurs voor Alpine, Aston Martin en McLaren gaan testen op Zandvoort, is nog niet bekend.

Paul Aron, Franco Colapinto en Kush Maini zijn de test- en reservecoureurs van Alpine naast vaste mannen Jack Doohan en Pierre Gasly. Aston Martin zal Jak Crawford, Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne tot hun beschikking hebben naast Fernando Alonso en Lance Stroll. Pato O'Ward is de enige reservecoureur van McLaren, maar Valtteri Bottas heeft recentelijk nog een TPC-dag gedaan met een oudere papajakleurige wagen op Circuit de Barcelona-Catalunya.

