De F1 Dutch Grand Prix verdwijnt na 2026 van de kalender. Er zal dan niet meer geracet worden door de koningsklasse op het circuit van Zandvoort. Kan TT Circuit Assen het stokje overnemen? Voorzitter Arjan Bos heeft de hengel alvast uitgegooid.

Het wereldkampioenschap keerde in 2021 terug op de baan in de Noord-Hollandse duinen na een pauze van 36 jaar. Thuisheld Max Verstappen won dat jaar evenals in 2022 en 2023. De laatstgenoemde editie was, dankzij de onvoorspelbare weersomstandigheden en zware buien, een ware thriller. Het was Lando Norris die de Nederlander afgelopen augustus wist te verslaan. Zandvoort had een contract voor tot en met 2025 en tekende vervolgens met één jaartje bij, maar na 2026 is het feestje definitief afgelopen. Het circuit heeft zelf de keuze gemaakt om er iets eerder mee te stoppen in plaats van wachten tot het onvermijdelijke moment dat ze door de Formule 1 gedumpt zouden worden. Aan circuits, waarvan een deel stratencircuit is, in landen die veel meer of überhaupt regeringssteun krijgen, wordt nou eenmaal voorrang verleend op de kalender. De baan in het Drentse Assen, dat ook al de MotoGP organiseert, denkt niet dat de kans groot is dat ze de Dutch Grand Prix over kunnen nemen, maar Bos wil het niet uitsluiten en heeft dus al de hengel uitgegooid sinds het wegvallen van Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris wijst naar hulplijn Verstappen voor Dutch GP: 'Verdient genoeg om het zelf te betalen'

Dromen van de Formule 1

"Dan krijg je natuurlijk een beetje een discussie die heel veel mensen aanwakkeren, dat is natuurlijk best de Formule 1", geeft Bos toe na de vraag van RTV Drenthe waar het TT Circuit nog van droomt. "Maar ik moet heel voorzichtig daarin zijn. Ik weet niet eens of de Formule 1 daar om zit te springen. Ik zou heel graag naar de argumenten van Zandvoort willen luisteren waarom zij er nu mee stoppen. En daarnaast weet ik niet of de Formule 1 nog in Nederland door wil gaan. Men wil eigenlijk minder Grands Prix organiseren in Europa. Men wil sowieso nog een Grand Prix in Afrika erbij hebben en wellicht nu in India, als grootste land qua aantal inwoners. Met andere woorden: Europa moet krimpen en dan ligt het niet voor de hand dat Nederland nog doorgaat met het organiseren van een Grand Prix."

© BOSS GP | Ingo Gerstl in de Toro Rosso voor de Benetton van Ulf Ehninger op Assen

OOK INTERESSANT: Grand Prix van België sleept contractverlenging tot en met 2031 in de wacht

Er positief tegenover staan

"Ik vind dat dit soort evenementen, dat als het kan en er draagvlak is - en dat draagvlak voelen we - en er is sympathie in de samenleving en als de Formule 1 aangeeft dat het kan en we kunnen de fee ophoesten, dan zullen we er zeker naar kijken en staan we er in beginsel positief tegenover", vervolgde de voorzitter die aangeeft niet stil te zitten. "We zijn zelf de lijntjes aan het uitgooien en gaan dat rustig bekijken. Maar op voorhand zeggen dat het stopt in Zandvoort en dus gaan we het in Assen doen, dat is veel te snel en te kort door de bocht." De hengel is wel al uitgegooid volgens Bos, waarschijnlijk richting Formula One Management, maar hij "acht de kans niet heel groot" dat de koningsklasse interesse heeft in Assen.

Gerelateerd