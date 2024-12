De Dutch Grand Prix verdwijnt na 2026 en dat betreurt Lando Norris ook. De McLaren-coureur baalt ervan, omdat het circuit hoog op zijn favorietenlijstje staat en grapt in gesprek met Motorsport.com over de financiële moeilijkheden. In zijn ogen kan Max Verstappen prima ervoor zorgen dat zijn thuisrace in stand wordt gehouden, daarvoor zou de viervoudig kampioen zelf de portemonnee kunnen trekken.

Na een afwezigheid van ongeveer 35 jaar keerde de Grand Prix van Nederland in 2021 terug. Destijds ging het evenement nog gebukt onder de coronaregels en dus mocht het evenement niet volledig worden bezet. In de jaren daarna speelde het geen rol en thuisheld Verstappen wist driemaal de race te winnen. In 2024 viel het kwartje Norris zijn kant op en inmiddels is duidelijk dat we voor het laatst in 2026 de race door de Nederlandse badplaats zullen zien.

Artikel gaat verder onder video

Circuit Zandvoort en de sfeer vallen in de smaak bij Norris

Norris baalt ervan, want het circuit valt in de smaak: "Ik heb ervan genoten, we hadden dit jaar een geweldige [race]. Het was voor mij altijd een heel leuk weekend. Je hebt daar een aantal van de meest gepassioneerde en enthousiaste fans van het hele seizoen. Dit is dus een van de [races] waar ik oprecht het meeste van geniet." Dat de oranje zee niet voor hem, maar voor Verstappen komt, dat begrijpt hij wel: "Ook al komen alle fans daar voor Max, is het een race waar ik echt plezier aan beleef. [Je hebt er] een goede atmosfeer, goede muziek, het is druk, rumoerig... Ik geniet ervan."

'Als Max een thuisrace wil, dan kan hij dat betalen'

Toch weet Norris dat het grote geld regeert en hij baalt er dan ook van dat dit de reden is dat het circuit van de kalender verdwijnt. Tegelijkertijd ziet hij hulplijn Verstappen en grapt hij: "Max verdient genoeg om het gewoon zelf te betalen", grapt hij. "Als hij een thuisrace wil hebben, zou hij dat gewoon uit eigen zak moeten betalen. Max zou moeten betalen."

Gerelateerd