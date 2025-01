Jan Lammers, sportief directeur van de F1 Grand Prix van Nederland, ook wel bekend als de Dutch GP, is ingegaan op het nieuws dat de race nog tot eind 2026 op de kalender van de koningsklasse staat en daarna zal stoppen.

In Langs de Vangrails van Ziggo Sport gaat Lammers in op het nieuws dat eind vorig jaar naar buiten kwam over de toekomst van de Dutch GP. "Uiteindelijk moeten wij het doen zonder subsidie in Nederland. Helemaal op eigen rekening en risico. Het is leuk als iedereen tevreden is, maar als dat op de rekening gaat van de mensen die in de organisatie zitten, dan heb je straks misschien te maken met verliezen. Dan kan iedereen wel zeggen wat hebben we een lol gehad van de poen van ome Jan. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat passie en ambitie belangrijke kernwaarden zijn, niet alleen in de sport maar ook in het ondernemen. maar dat vereist ook discipline."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull en Verstappen waren zoekende in 2024: 'Het ging een stuk lastiger'

Lammers zet kostenposten Dutch GP uiteen

Lammers vervolgt door voor de fans de kostenposten van de Grand Prix van Nederland uiteen te zetten. "Als je het nu al over een kostenpost van ver boven de 50 miljoen praat, waarvan je sowieso weet dat dat het al gaat kosten, het zit al in de regio van de 70 miljoen. 'Dat is een risico wat je moet nemen. Als je nu al van tevoren weet dat je met die zes edities daar succesvol uit gaat komen, dan denk ik dat je het daarbij moet laten."

Lammers weet dat Dutch GP er is dankzij Verstappen

Lammers geeft toe dat de race in Zandvoort alleen mogelijk is geweest door de invloed van Verstappen, maar is desondanks wel trots op wat de organisatie neer heeft weten te zetten sinds de race in 2021 op de kalender staat. "Ik ben super trots dat ze besluiten om zes edities te hebben. Die waren van het begin tot het einde gewoon succesvol. Wij hebben ook het risico genomen en door Max was die gelegenheid er om dat te doen."

Gerelateerd