Ed Hemsworth, Race Team Coördinator van Red Bull Racing, zag dat Max Verstappen het in 2024 een stuk lastiger had dan in 2022 en 2023 het geval was. De Brit heeft de problemen van de Nederlander en zijn team ontleed.

Voor Red Bull en Verstappen begon het nieuwe tijdperk in F1 fantastisch. In 2022 was er aan het begin van het seizoen even uitdaging van Charles Leclerc en Ferrari, maar gedurende het seizoen begon het team te domineren en liet het deze touwtjes niet meer uit de handen glippen. In 2022 en 2023 werd zowel Verstappen als Red Bull op dominante wijze kampioen. In 2024 begon het seizoen op dezelfde manier, maar de races in Europa veranderden alles. Uiteindelijk werd Verstappen met veel meer moeite dan in de voorgaande twee jaar wereldkampioen, maar bij de constructeurs moest Red Bull de titel aan McLaren laten, terwijl ook Ferrari meer punten scoorde.

Hemsworth over problemen Red Bull in 2024

In gesprek met Motorsport.com zegt Hemsworth dat, daar waar het in 2022 en 2023 zo soepel ging, het in 2024 een veel lastiger verhaal was om een kampioenschap te veroveren. "Het was een stuk moeilijker. We moesten tot aan het einde van het seizoen erg hard werken om de concurrentie voor te blijven in het kampioenschap. In 2023 waren we zo sterk dat het wat makkelijk begon te worden. De auto was overal waar we kwamen zo snel dat we op vrijdagochtend naar buiten reden en meteen een grote voorsprong hadden. Maar afgelopen jaar waren we week in, week uit aan het vechten. Maar dat is prima. We zijn hier vanwege de competitie."

Hemsworth blij dat hij met Verstappen samen mag werken

Voor Hemsworth en Red Bull is het wat dat betreft fijn dat ze ook in 2024 terug konden vallen op de kwaliteiten van Verstappen. De Nederlander werd dus wederom wereldkampioen in F1, voor het vierde jaar op rij. Hemsworth keek zijn ogen uit, ook in 2024. "Het is geweldig om Max naar al die wereldtitels te zien rijden en te kunnen zeggen dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd, ook al heb ik maar een bescheiden rol in de garage."

