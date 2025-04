Robert van Overdijk, circuitdirecteur van Zandvoort, heeft in gesprek met Motorsport.com gesproken over de aanstaande editie van 2025, maar ook over het naderende afscheid van de Formule 1 in Zandvoort in 2026. Hij blikt terug op wat de GP voor de Nederlandse autosport heeft betekend en op de uitdagingen die overwonnen moesten worden.

De terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort in 2021 was een nieuw hoofdstuk voor de Nederlandse autosport. Sindsdien zijn er inmiddels vier edities van de Dutch Grand Prix verreden, die wereldwijd geprezen worden om de unieke sfeer rondom de races. "Na de eerste race zei [Formule 1-CEO] Stefano Domenicali dat de Dutch Grand Prix een nieuwe benchmark heeft gezet voor hoe de wereld van de Formule 1 er in zijn ogen uit zou moeten zien. Ook na de eerste editie zei iedereen tegen ons, 'dit ga je nooit meer overtreffen.'"

2025 wordt weer uniek

Van Overdijk verzekert dat de editie van 2025, die in het laatste weekend van augustus plaatsvindt, weer uniek zal zijn. Hij wijst erop dat het succes mede te danken is aan de inzet van zijn creatieve team en samenwerkingspartners zoals SportVibes en TIG Sports. "Inmiddels hebben we vier edities achter de rug - ik denk vier hele speciale edities. We hebben een ontzettend creatief team [en] onze partners SportVibes, TIG Sports, die ook allebei expertise inbrengen die wij als circuit zelf niet in kunnen brengen. Dus dat er weer een speciale editie aankomt, kan ik je beloven. Wat daarin zit, kan ik nog niet vertellen."

Formule 1 in Zandvoort stopt in 2026

Met het afscheid van de Formule 1 in Zandvoort in 2026 sluit Van Overdijk een belangrijk hoofdstuk af. Hij noemt het een mooie reis en blikt ook terug op persoonlijke hoogtepunten, zoals het moment dat de motoren voor het eerst aan gingen in 2021. "Als ik nog terugdenk aan zes jaar geleden in aanloop naar de eerste editie, wat we allemaal hebben moeten overwinnen en wat we allemaal gehoord hebben waarom het niet zou lukken. Dat je dan uiteindelijk wordt uitgeroepen tot Promotor of the Year en de nieuwe benchmark et cetera et cetera... Dat betekent dat we een mooie reis achter de rug hebben. Ik heb twee hoogtepunten denk ik. De eerste keer in 2021 toen op donderdag de motoren in de pitboxen voor de eerste keer gestart werden, het was wel een kippenvelmoment. En het tweede moment, en misschien wel het allerbelangrijkste moment, op een van de daken na de finish met ons team vieren dat we toch iets heel unieks neer hadden gezet. Als ik daaraan terugdenk, krijg ik nog steeds kippenvel."

