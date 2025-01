Wanneer wordt in 2025 de F1 Grand Prix van Nederland verreden?

De Grand Prix van Nederland, ook wel bekend als de Dutch Grand Prix, staat ook dit seizoen weer op de F1-kalender. Het is echter de voorlaatste voordat de race in 2027 van de kalender gaat verdwijnen. Wanneer gaat het raceweekend in 2025 plaatsvinden?

Sinds 2021, het seizoen waarin Max Verstappen voor het eerste wereldkampioen in de koningsklasse werd, wordt de Grand Prix van Nederland al verreden in Zandvoort. Zeker de eerste twee seizoenen maakte de organisatie indruk met de manier van organiseren en het festival-tintje dat het weekend met zich meebracht. Toch waren er ook klachten over het circuit, dat niet heel veel spektakel opleverde en erg smal was. De coureurs waren over het rijden op het circuit zelf dan wel weer positief en genoten ook van het weekend, zo ook in 2024.

GP Nederland na 2026 van de kalender

Toch gaat er in 2026 een einde komen aan de reeks aan seizoenen dat de GP van Nederland op de kalender staat. Het contract, dat in 2025 afliep, werd nog wel met een seizoen verlengd. Daarna heeft de organisatie echter besloten dat het maximale wel behaald is en het klaar is. Verstappen won de race in 2021, 2022 en 2023 en zag in 2024 Lando Norris de Grand Prix winnen.

Wanneer is de Grand Prix van Nederland in 2025?

Wanneer is dit seizoen dan de Grand Prix van Nederland? Het afgelopen seizoen was de race, in tegenstelling tot de drie seizoenen daarvoor, na de zomerstop als eerste aan de beurt. In 2025 is dit weer het geval. De race in Zandvoort zal het vijftiende raceweekend van het seizoen 2025 zijn en de eerste na de zomerstop. Op vrijdag 29 augustus begint het weekend met de eerste twee vrije trainingen, waarna op zaterdag 30 augustus de derde vrije training en de kwalificatie verreden gaan worden. Op 31 augustus gaat vervolgens om 15:00 uur de voorlaatste Grand Prix van Nederland van start.

