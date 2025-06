VIDEO: Brute crash maakt einde aan regenachtige Supercar Madness op TT Circuit Assen

Afgelopen zondag vond op het TT Circuit in Assen de Supercar Madness plaats, maar het betrof niet de meest ideale dag om met exclusieve sportauto's de baan op te gaan. Een plotselinge wolkbreuk zorgde voor een flinke crash van een Porsche 992 GT3 RS en een Dodge Charger.

Het Supercar Madness-evenement van 2025 kwam letterlijk met een knaller ten einde. Meer dan 300 supercars, van Lamborghini's, Ferrari's tot McLares, kwamen naar het noorden van Drenthe om acte de présence te geven. Echter, de weersomstandigheden waren niet ideaal om volgas over het circuit te razen. Een plotselinge regenbui zorgde voor een kletsnatte baan en daar waren niet alle coureurs op berekend. Op het rechte stuk probeerde een Porsche 992 GT3 RS met het gaspedaal onderin naar de eerste bocht te gaan, maar een plas water zorgde voor aquaplaning. Dit zette vervolgens een reeks gevaarlijke momenten in gang.

Artikel gaat verder onder video

Gecrashte Porsche wordt geramd door Dodge Charger in Assen

De Porsche verloor de controle, knalde tegen de muur en kwam tot stilstand. Daarmee was de gevaarlijke situatie nog niet ten einde, want luttele seconden later overkwam een Dodge Charger hetzelfde. Ook deze verloor de controle over het stuur op het rechte stuk, begon te spinnen en knalde vol tegen de al gecrashte Porsche aan. Daarachter zat weer een andere Porsche, die probeerde een derde klapper te voorkomen. Deze ging door het gras, raakte de muur en gleed achterstevoren weer de baan op. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en bracht de coureurs over naar het medisch centrum.

Carspotter Jeroen deelde beelden van de crashes op zijn YouTube-kanaal en liet weten dat de coureurs er relatief goed vanaf zijn gekomen. "Gelukkig waren alle betrokkenen bij bewustzijn en reageerden ze snel", zo schrijft hij. Zowel de Porsche als de Dogde moesten uiteindelijk met de nodige schade worden weggetakeld door een takelwagen.

Gerelateerd