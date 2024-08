David Coulthard mocht dit weekend in het centrum van Assen evenals tijdens de Jack's Racing Day op TT Circuit Assen demo's geven in de Red Bull RB7. De dertienvoudig F1-winnaar is zeer enthousiast over het Nederlandse circuit.

Het is dan misschien de zomerstop van de Formule 1, maar in Drenthe werd een van de grootste sportevenementen van Nederland gehouden dit weekend. De Supercar Challenge, Porsche Carrera Cup Benelux, Mazda MX-5 Cup, BOSS GP, Ford Fiesta Sprint Cup, Europees kampioenschap Superkarts en meer kwamen samen voor een geweldige paar dagen racen in Assen. Ook Coulthard mocht in actie komen en dat deed hij in de auto waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd. Hij vindt het een geweldig circuit en vergelijkt het met Autodromo del Mugello, waar in 2020 de Grand Prix van Toscane werd gehouden.

Beetje als Mugello

"Deze baan heeft een mooie flow met de bochten. Het is een beetje zoals Mugello," legde Coulthard uit tegenover de Nederlandse tak van Motorsport.com. "Ik reed gisteren weer voor het eerst naar buiten op het TT Circuit en probeerde me toen te herinneren hoe de bochten elkaar hier precies opvolgen. Als ik me echt zou focussen, dan kan ik makkelijk nog een paar seconden sneller. Voor sommige bochten ging ik nu van het gas, puur omdat ik niet precies wist wat de limiet in die bocht zou zijn. Tijdens een demorun heeft het ook geen zin om die limiet op te zoeken, om er vervolgens achter te komen dat je over die limiet bent gegaan."

Geweldig voor F1-coureurs

"Maar dit is een geweldig circuit," vervolgde de Schot. "Ik weet niet of er veel inhaalacties zouden plaatsvinden tijdens een race, omdat het allemaal zo snel en vloeiend is. Voor inhaalacties heb je toch wel enkele harde remzones nodig, maar verder denk ik dat [F1-]coureurs het geweldig zouden vinden om hier te rijden. Dit is een snelle baan en een Grand Prix-auto komt op hoge snelheid pas tot leven. Dan voel je de neerwaartse druk pas echt en dan merk je wat een Formule 1-auto daadwerkelijk kan."

