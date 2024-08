Dit is wanneer McLaren Red Bull voorbijgaat in het constructeurskampioenschap

Waar Red Bull Racing in 2022 en 2023 zo dominant was, is dat tijdens dit F1-seizoen wel even anders. McLaren is in rap tempo het gat richting het team van Max Verstappen en Sergio Pérez aan het dichten. Wanneer kunnen we verwachten dat de Britse renstal de leiding in het kampioenschap gaat overnemen?

Verstappen schreef zeven van de eerste tien races van 2024 op zijn naam. Hij maakte vanwege een geëxplodeerde rem in Australië geen kans om te finishen, in Miami liet Lando Norris zijn geweldige racepace zien na een gelukje met de safety car, en de RB20 voelde zich op de straten van Monaco totaal niet thuis. Red Bull stond tijdens de laatste vier races voor de zomerstop slechts één keer op het podium en dat was de tweede plaats van Verstappen op Silverstone. McLaren verdiende ondertussen vijf bekers: de P2 van Oscar Piastri in Oostenrijk, de P3 van Norris, het één-tweeresultaat met Piastri voorop in Hongarije en Piastri stond opnieuw op het podium met P2 in België. Mede dankzij de zeer tegenvallende prestaties van Pérez komt McLaren steeds dichterbij en het team onder leiding van Zak Brown en Andrea Stella weet dan ook dat de constructeurstitel binnen bereik is.

Tussenstand

Het gat tussen Red Bull en McLaren was na de tweede wedstrijd, de Grand Prix van Saoedi-Arabië, al groter dan dat het nu is. De voorsprong van de energiedrankfabrikant was zelfs drie keer zo groot na de Grand Prix van Miami vergeleken met de tussenstand tijdens de zomerstop.

Ronde Grand Prix Punten

Red Bull Punten

McLaren Verschil 1 Bahrein 44 12 32 2 Saoedi-Arabië 87 28 59 3 Australië 97 55 42 4 Japan 141 69 72 5 China 195 96 99 6 Miami 239 124 115 7 Emilia-Romagna 268 154 114 8 Monaco 276 184 92 9 Canada 301 212 89 10 Spanje 330 237 93 11 Oostenrijk 355 268 87 12 Groot-Brittannië 373 295 78 13 Hongarije 389 338 51 14 België 408 366 42

Wordt McLaren kampioen?

McLaren zou al tijdens de eerste race na de zomerstop, de Dutch Grand Prix op Zandvoort, de leiding van Red Bull kunnen afpakken, maar dan moet het team uit Woking wel een één-twee verdienen en Verstappen of Pérez moet dan op de tiende positie eindigen. Een eerste en tweede positie samen leveren namelijk 43 punten.

Maar wanneer kunnen we verwachten dat McLaren de leiding over gaat nemen? Als we de resultaten nemen vanaf Monaco, de eerste race die Verstappen op snelheid verloor, en de start van de pechreeks van Pérez, dan zien we dat McLaren 50 punten is ingelopen in zeven races, dus dat is gemiddeld 7.15 punten per race. Als McLaren met ditzelfde tempo het gat blijft dichten, dan halen ze Red Bull na de zesde aankomende Grand Prix in. Dat is Mexico, na Nederland, Italië, Azerbeidzjan, Singapore en de Verenigde Staten.

Als we de resultaten nemen vanaf Oostenrijk, de eerste race is een reeks van vier die Verstappen niet heeft gewonnen, dan zien we dat McLaren 45 punten is ingelopen in vier races, dus dat is gemiddeld 11.25 punten per race. Als McLaren zo snel dichterbij blijft komen, dan halen ze Red Bull na de vierde aankomende Grand Prix in en dat is Singapore, precies de wedstrijd waar Red Bull het vorig jaar nog zo lastig had.

