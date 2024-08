Lando Norris moet toegeven dat hij momenteel nog net iets te veel foutjes maakt om volwaardig titelkandidaat te zijn. De Brit kijkt tegen een achterstand van 78 punten aan om klassementsleider Max Verstappen en gaat de zomerstop gebruik om eens kritisch naar zijn eigen handelen te kijken.

McLaren begon in 2024 nog wat kwakkelen, maar vanaf de race in Miami kwamen de grote resultaten eraan. Norris wist in de Amerikaanse badplaats zijn langverwachte eerste zege te pakken en heeft in de race daarna nog wel wat kansen gehad om te winnen, maar dat lukte niet altijd. Of dit nu door een eigen fout was of een snellere concurrent, Norris maakt naar eigen zeggen nog te veel fouten.

Zomerstop gebruiken om koppie leeg te krijgen

De zomerstop is al enkele dagen onderweg en in gesprek met Sky Sports F1 legt Norris uit wat hij de komende weken van plan is. "Het zijn twee dingen. Allereerst is het fijn om weer mijn hoofd weer helemaal leeg te krijgen, bijna de boel resetten, maar ik moet ook even evalueren. Het seizoen tot nu toe is ongelooflijk geweest, maar van mijn kant nog niet goed genoeg", zo wijst hij naar de gemiste kansen.

Te veel fouten om titelkandidaat te zijn

Norris bezet momenteel de tweede plek in het kampioenschap, maar stelt dat hij op dit moment nog niet een volwaardige titelkandidaat is. "En de dagen naar Zandvoort toe ga ik kritisch reflecteren op de dingen die ik goed doe, maar ook de dingen die ik moet verbeteren, als ik een titelkandidaat wil zijn. Op dit moment heb ik nog niet wat ervoor nodig is. Ik heb namelijk te veel fouten gemaakt en dat weet ik en dat hoeven mensen niet tegen me te zeggen", aldus Norris.

