Norris kan zege in thuisrace niet geloven: 'Dit is waar ik van droomde'

Lando Norris heeft de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen, voor het eerst in zijn carrière. De Brit was na afloop van de chaotische race, die hij vanaf P3 begon, even zijn woorden kwijt en bedankte vooral zijn fans.

Norris sprak met Jenson Button en blikte terug op zijn eerste zege in Silverstone. "Dit is waar ik van droomde en wat ik wilde bereiken. Dit komt in de buurt van een kampioenschap winnen. Hier is het allemaal begonnen. Een fantastische en stressvolle race, maar de support van de fans was fantastisch. Ik zag zwart, alles van de race vergeet je en mijn voornaamste gedachte was: verpest het niet. Ik probeerde naar de supporters te kijken, want dit zijn momenten die je niet snel gaat vergeten."

Norris over chaotische GP Groot-Brittannië

Over de race zelf, die chaotisch, spectaculair en soms onoverzichtelijk was, moest Norris toegeven dat hij het erg stressvol vond. "Qua race was dit erg stressvol. Het was een goede race van Piastri ook, hij was erg snel. Hij vocht tegen mij en ik geniet ervan om met hem te vechten, wel iets meer als hij achter mij rijdt dan voor mij."

