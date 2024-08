Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen vindt dat Red Bull Racing met Isack Hadjar weer een groeibriljantje voor de toekomst binnen de renstal heeft. De Franse coureur leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en kan ook rekenen op de complimenten van Christian Horner.

Hadjard wist afgelopen weekend in België 25 belangrijke punten bij te schrijven door de zege te pakken in de hoofdrace. Mede dankzij dat moment leidt Hadjar het kampioenschap met 165 punten. Er zijn nog wel een aantal races te gaan, maar nummer twee Gabriel Bortoleto staat op gepaste afstand met 129 punten. Laatstgenoemde zou overigens in de belangstelling staan van Audi, om vanaf volgend jaar naast Nico Hülkenberg de kleuren van het team te verdedigen.

'Het is aan het management om te kijken wat ze met hem doen'

Hadjar reed dit seizoen een vrije training in de RB20 en in gesprek met Auto Moto moet Verstappen toegeven dat hij onder de indruk is. "Ik zie hem hier en daar komen met het team. Hij heeft een paar keer in de auto gereden en hij heeft het geweldig gedaan." Niet alles ging van een leien dakje, maar de Fransman heeft zichzelf volgens Verstappen goed hersteld. Of er dan in de toekomst een promotie naar Red Bull Racing of zusterteam Visa Cash App RB in zit, dat ligt aan de leiding van het merk: "Hij had een beetje pech aan het begin van het seizoen. Maar hij doet alles goed, denk ik, en dan is het natuurlijk aan het management om te kijken wat ze met hem doen."

Isack Hadjar in de RB20 op Silverstone

