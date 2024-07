Doornbos en Kamphues weten het zeker: 'Die rijdt volgend jaar voor de Racing Bulls'

Hoewel Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App RB momenteel niet aan veranderingen lijken te denken, vermoeden Robert Doornbos en Rob Kamphues dat Isack Hadjar volgend seizoen zijn Formule 1-debuut gaat maken bij het zusterteam van Red Bull Racing.

Red Bull maakte maandag bekend dat Sergio Pérez ook na de zomerstop de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn bij het Oostenrijkse team. Daardoor lijkt een overstap van Daniel Ricciardo voorlopig te zijn uitgesloten. Samen met Yuki Tsunoda blijft hij dus voorlopig de kleuren van het zusterteam verdedigen, althans als de uitkomst van de vermeende shoot-out op woensdag slaagt. Liam Lawson zit ook nog altijd te wachten op zijn kans en inmiddels is Hadjar op weg om kampioen te worden in het Formule 2-kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Houding Tsunoda zit promotie naar Red Bull Racing in de weg'

'Hadjar zit in 2025 in Racing Bull'

Hadjar leidt moment het klassement in de opstapklasse naar de Formule 1 toe. Sinds 2021 is de Frans-Algerijnse coureur onderdeel van het Red Bull-opleidingsprogramma. In 2023 startte Hadjar in de Formule 2 bij het team van Hitech Pulse-Eight. In dat seizoen wist hij tijdens de sprintrace op Zandvoort zijn eerste zege te pakken en eindigde hij als veertiende in het kampioenschap. Dit seizoen komt Hadjar uit voor Campos Racing en heeft hij al vier zeges te pakken, waaronder een dominante vertoning afgelopen weekend in België. Hadjar staat daardoor met 165 punten bovenaan het klassement en lijkt op weg te zijn naar de titel, al kan dat binnen de Formule 2 ook weer zo zijn omgedraaid. Volgens Kamphues en Doornbos, die in Crashen in de Keuken hun verhaal doen, heeft Hadjar zijn talent al bewezen. "Hadjar won de hoofdrace en staat vier aan de leiding in het kampioenschap, die Hadjar zit volgend jaar in een Red Bull, RB bedoel ik. Daar zijn we het over eens", zo concludeert Kamphues die de bevestiging krijgt van Doornbos.