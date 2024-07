Maandag werd bekend dat Sergio Pérez, ondanks zijn slechte reeks, nog altijd in het tweede zitje van Red Bull Racing mag blijven zitten. Liam Lawson werd kortstondig genoemd en ook Daniel Ricciardo werd als potentiële optie overwogen. Yuki Tsunoda heeft zich de laatste jaren ontwikkeld, maar volgens Formule 1-journalist Erik van Haren maakt hij geen schijn van kans, omdat Christian Horner nog altijd moeite heeft met de houding van de Japanner.

Tsunoda werd in 2019 officieel onderdeel van het Red Bull-opleidingsprogramma, precies op het moment dat Honda ook aansloot bij het topteam. In 2021 volgde dan ook het debuut van 'Yuki the Rookie' bij zusterteam AlphaTauri. In de eerste jaren was vooral het opvliegende karakter wat de boventoon voerde, hoewel de pure snelheid er wel in leek te zitten. Voormalig AlphaTauri-teambaas Franz Tost zorgde ervoor dat Tsunoda naar Faenza verhuisde, dicht bij de fabriek van het team. Ook werd er gewerkt aan de felheid over de boordradio en langzaam maar zeker werd er geschaafd aan de nog jonge coureur.

Houding Tsunoda zit Horner dwars

Het zusterteam bereidt coureurs voor om op termijn de overstap te maken naar Red Bull Racing, maar bij Tsunoda lijkt dat niet aan de orde te zijn. Het ligt volgens voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers nog altijd aan de houding van de Japanner, zo vertelt hij in de Telegraaf Formule 1-podcast . "Degene die het verdient [promotie naar Red Bull red.] dat is Tsunoda, maar die gaat het niet worden, omdat ze vinden dat hij niet onder controle te houden is en schreeuwt en wat dan ook", zo heeft Albers begrepen.

Link met Honda

Van Haren heeft hetzelfde gehoord, al was dit wel off the record in gesprek met Horner: "[Het is zijn red.] houding in het team, dat heeft hij één keer gezegd en dat was off the record." Ook de banden met Honda zouden Tsunoda binnen het opleidingsprogramma houden: "Er wordt zelfs gefluisterd dat als Honda niet aan Red Bull gelinkt zou zijn, dan zou Tsunoda er helemaal niet hebben gezeten." Vanaf 2026 sluit Honda aan bij Aston Martin als motorleverancier. Het is dan ook niet uitgesloten dat Tsunoda op termijn de overstap kan maken naar het team uit Silverstone.

