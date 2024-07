Christian Horner moet na de Grand Prix van België erkennen dat Red Bull Racing in de zomerstop aan de bak moet om de RB20 weer naar voren te krijgen. De teambaas stelt dat Max Verstappen zondag alles uit de RB20 heeft geperst, maar ziet dat de concurrentie in het constructeurskampioenschap steeds dichter bij komt.

Voor Verstappen zat er zondagmiddag niet meer in dan de vijfde plek en daarmee heeft hij, naar eigen zeggen, optimaal aan schadebeperking gedaan. Teamgenoot Sergio Pérez vertrok vanaf de eerste startrij naast polesitter Charles Leclerc, maar kwam uiteindelijk als achtste over de streep. Beide mannen schuiven overigens een plekje door, want overwinnaar George Russell is gediskwalificeerd voor de Grand Prix van België.

Pittige race

Tegenover de camera van Viaplay begint Horner over de positieve punten na de race in de Ardennen: "Het was een pittige race. We eindigden zo'n zeven seconden achter de leider vanaf P11. Max heeft zijn voorsprong weten te vergroten op Lando en het zat vandaag heel erg dicht bij elkaar. We hadden niet echt een snelheidsverschil, dus het was een prima race. George was waarschijnlijk niet een éénstopper van plan, maar dat pakte goed uit voor hem vandaag."

Van tevoren maakte het Oostenrijkse team zich zorgen over de bandenslijtage, maar dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen. "De degradatie was vandaag een stuk lager, dan we van tevoren hadden gedacht. We hadden gewoon niet genoeg snelheid om in te lopen. Als je dan vanaf P11 start en als vijfde finisht, dan was dat het maximale. Lando startte als vierde en kwam als zesde over de streep", zo trekt hij de vergelijking.

Positie Sergio Pérez

Maandag gaat Red Bull Racing de positie van Pérez evalueren en hoewel het zitje van de Mexicaan er van afhangt, stelt Horner dat het vrij normaal is om in de zomerstop de coureurs onder de loep te nemen. "Het is normaal dat we de zaken gaan analyseren tijdens de zomerstop. Het is altijd goed om even op te frissen en te herinneren waar je staat. Het vrij normaal voor ons om tijdens de zomerstop te kijken waar je precies staat, voordat iedereen even het batterijtje oplaadt, om te beginnen aan de laatste tien races", zegt Horner.

De RB20 is niet meer de snelste wagen van het veld en Horner onthult dat het team aan de bak gaat om die trend een halt toe te roepen. "We gaan de zomerstop in met de leiding in beide klassementen. We moeten meer prestaties gaan vinden na de zomerstop, omdat het gat in de constructeursklassement steeds meer aan het slinken is."

