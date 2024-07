Max Verstappen kan prima leven met de vijfde finishplek tijdens de Grand Prix van België. De Limburger vond McLaren en Mercedes zondag een maatje te groot, maar zolang die teams punten van elkaar afblijven snoepen, is Red Bull Racing nog op koers voor de titels.

Na afloop van de wedstrijd in de Belgische Ardennen blikt Verstappen bij Viaplay terug op zijn race. "Ik denk over het algemeen dat dit wel redelijk het maximale was. De snelheid zat er wel redelijk in, maar ook weer niet heel, heel goed. Als je dan van de elfde plek komt en je hebt niet echt dat snelheidsverschil, dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal. Als je natuurlijk als eerste start en het zit allemaal dicht bij elkaar, dan zag het er vandaag een stuk beter uit, maar zo is het nu eenmaal niet." Voor Verstappen was het dan ook vooral de schade beperkt houden: "Ik denk dat we op zich wel veel hebben gemaximaliseerd. Je kan zeggen: je zat dicht bij George en die heeft een éénstopper gedaan en wij waren natuurlijk ook iets agressiever op de strategie. Voor mijn gevoel was mijn bandenslijtage iets hoger dan bij George. Vandaar dat wij niet een éénstopper konden doen."

Gemaximaliseerd

De laatste stint van Verstappen verliep op de mediumbanden, die weliswaar sneller zijn dan de hardste compound, maar de slijtage speelde ook een flinke rol. "We reden natuurlijk op die mediumbanden, die natuurlijk harder slijten. Je zag bij 'Checo' in die middelste stint dat die banden er snel doorheen gingen. Dus ik wist dat veertien ronden heel lang zou zijn, omdat iedereen om me heen vol aan het pushen was en dat kan natuurlijk iets minder op de medium band. Dus ook daar denk ik dat we wel gemaximaliseerd hebben. Ik had persoonlijk niet verwacht dat ik Lando [Norris] achter me kon houden, maar toch positief verrast dan."

Mercedes was beter dan verwacht

Red Bull Racing beschikt niet meer over de snelste auto, maar omdat de concurrenten vooral punten van elkaar afpakken, komen de titels voorlopig nog niet in gevaar. Op de vraag of Verstappen had verwacht dat Mercedes de snelheid in België zou hebben, reageert hij: "[Mercedes was] beter dan verwacht, om eerlijk te zijn. Aan de ene kant is dat wel mooi met McLaren, dat ze nu punten van elkaar afpakken. Dat is zeker wat ik nodig heb tot het einde van het seizoen."

Jacht op wereldtitels

Teamgenoot Sergio Pérez kwam als achtste over de streep en pakte daarmee vijf belangrijke punten voor het constructeurskampioenschap: "We willen de constructeurstitel winnen, maar als je zelf niet kan winnen, dan wordt dat een lastig verhaal. In het kampioenschap voor de rijders ziet het er iets positiever uit. Alleen ook daar moeten we goed blijven scoren. Het ziet er misschien uit als een groot gat, maar je hoeft maar één foutje te maken of één uitvalbeurt en dan zit het allemaal weer dicht bij elkaar." De Limburger hoopt dan ook dat Red Bull Racing snel de RB20 kan verbeteren: "Je moet gewoon realistisch zijn. Als je elke race wint, dan hoef je je nergens zorgen over te maken. Elke race nu is het telkens een McLaren of een Mercedes die harder gaan. Dan moet ik wel elke keer het maximale eruit halen om geen schade op te lopen." De zomerstop staat voor de deur en los van de vakantieplannen, gaat Verstappen ook veel uren in de fabriek doorbrengen: "Veel werk doen om beter voor de dag te komen in Zandvoort."

