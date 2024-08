Hoewel Oscar Piastri 110 punten achter Max Verstappen staat, sluit de Australiër een echte strijd om de wereldtitel voor zichzelf bij de coureurs niet uit. Uiteraard is de McLaren-coureur realistisch over het enorme gat richting de Nederlander, maar gezien de laatste paar races kan hij een kampioenschap ook niet uitsluiten.

Piastri werd met veel bombarie naar McLaren gehaald om in 2023 naast Lando Norris te starten. De Australiër wist in de jaren ervoor het Formule 3-en Formule 2-kampioenschap in zijn eerste jaar te winnen en de verwachtingen waren dan ook torenhoog. Wel moest het bandenmanagement nog een stukje beter en inmiddels lijkt de 23-jarige Piastri dat beter voor elkaar te hebben dan voorheen. De eerste overwinning, behaald onder ongemakkelijke omstandigheden in Hongarije, heeft hij ook al te pakken en los van het doel van het team, om constructeurskampioen te worden, kijkt hij ook naar zijn eigen strijd voor de titel.

McLaren bezwijkt niet onder druk van titel

In gesprek met Sky Sports F1 legt Piastri uit dat de constructeurstitel momenteel het doel is. "Ik bedoel, natuurlijk is het winnen van het constructeurskampioenschap het doel, maar ik denk niet dat we daar extra nadruk of druk op moeten leggen. Natuurlijk zal er extern via de media veel over gesproken worden, en dat is waar F1 om draait: een kampioenschapsstrijd. Dus natuurlijk zal erover gesproken worden, maar ik denk niet dat het onze manier van werken moet beïnvloeden", zo wijst hij naar het werk achter de schermen dat er niet onder moet lijden.

Titel bij de coureurs is ook mogelijk

McLaren heeft op het strategische vlak hier en daar wat laten liggen, maar voorzichtig wil Piastri het niet noemen. "Ik denk dat de manier waarop we het seizoen tot nu toe hebben aangepakt, extreem goed heeft gewerkt. Sommige mensen hebben waarschijnlijk kritiek dat het op sommige punten een beetje voorzichtig was, maar we hebben het gat steeds kleiner gemaakt." Dat de Formule 1 geen sprint, maar een marathon is, heeft Piastri ook door: "Je wint geen kampioenschappen door één goede race en vijf slechte te hebben; je wint het door 24 zeer sterke races te hebben met zo min mogelijk dingen die misgaan." Als dat allemaal goed gaat, dan zit er wellicht ook nog een titel voor de coureurs in: "We gaan dus door op de weg die we zijn ingeslagen om de auto sneller te maken, dat is de makkelijkste manier om het kampioenschap te winnen en dan is de titel bij de coureurs ook nog mogelijk."

