Volgens Robert Doornbos kunnen we onze borst natmaken voor de resterende races van het 2024-seizoen. De Rotterdammer verwacht namelijk nog veel verschillende winnaars en hoewel de RB20 de afgelopen races niet altijd het beste was, voorspelt hij ook een overwinning van Max Verstappen op zijn thuiscircuit.

Het seizoen begon nog met de gedachte dat Red Bull weer met twee vingers in de neus het jaar zou gaan domineren. Niets is minder waar, want na veertien ronden hebben we al zeven verschillende winnaars gezien. Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap, hoewel nummer twee Lando Norris misschien wel over de snelste auto beschikt. De koningsklasse zit momenteel in een welverdiende pauze en zal eind augustus in Zandvoort beginnen aan de laatste tien races van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris vindt zichzelf nog geen volwaardige titelkandidaat: 'Heb te veel fouten gemaakt'

Ferrari moet vorm herpakken

In de eerste aflevering van GPFans SIMply Lovely blikt Doornbos vooruit op de tweede helft van het jaar: " "[We krijgen] veel verschillende winnaars. Oscar Piastri gaat nog een Grand Prix winnen en de vormdip van Ferrari is voorbij en die eindigen op een 'high'. Dat moet, zeker in aanloop naar Hamilton die daar naartoe gaat en Hamilton wint nog een race voor Mercedes."

Max wint Dutch GP, Norris gaat eraf in Tarzanbocht

Als Doornbos dan vervolgens de uitslag voorspelt voor de Dutch Grand Prix, dan ziet hij maar één duidelijke winnaar: "Max wint hem, het is zijn thuisbaan. Hij moet onder druk presteren. In de kwalificatie pakt hij die pole en dan is hij lastig te verslaan, maakt zich heel breed. Oscar Piastri wordt tweede en Lewis Hamilton derde. Norris die gaat eraf in de Tarzanbocht."

Gerelateerd