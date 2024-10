Piastri reageert op tweede coureur-opmerking Verstappen: "Niet helemaal hoe ik het voel"

Hoewel Max Verstappen vindt dat McLaren niet van Oscar Piastri mag vragen om de rol van tweede man in te vullen, onthult de Australiër zelf dat hij helemaal niet met zoiets bezig is. Piastri wil vooral de nummer één positie op de baan afdwingen, want op die manier hoeft hij nooit de rol van de ondersteunde coureur op te pakken.

Nu het kampioenschap zich in de slotfase van het seizoen begint te bevinden, wordt ook bij McLaren de voorkeur gegeven aan Lando Norris. De Brit staat op 52 punten achterstand van klassementsleider Verstappen en het papaja-oranje team heeft inmiddels aangegeven dat het Norris gaat helpen in zijn strijd voor de titel. In Hongarije pakte Piastri zijn eerste zege en daarvoor moest Norris juist aan de kant. Daardoor liep hij zeven punten mis, die wellicht aan het einde van het seizoen kostbaar kunnen zijn. In Monza vertrok Norris vanaf pole position, maar liet Piastri zien dat hij hem de baas was, door in bocht vier zijn MCL38 naast die van zijn teamgenoot te zetten. De actie was perfect uitgekiemd, maar er kwam ook kritiek op te staan. Zo zijn er vooral berichten vanuit Groot-Brittannië, die aangeven dat Piastri daar had moeten worden teruggeroepen en inmiddels heeft teambaas Andrea Stella aangegeven dat Piastri de ondersteunde rol gaat oppakken, wanneer dit nodig is.

'Max zegt wat hij denkt'

Verstappen gaf eerder aan dat hij vindt dat Piastri geen tweede coureur is. "Max is altijd erg rechtdoorzee en eerlijk. Hij zegt wat hij denkt. Dat weten we allemaal", opent de tweevoudig Grand Prix-winnaar bij Motorsport.com. Toch ziet Piastri dat zelf heel anders. "Maar persoonlijk zie ik het niet als een nummer één of nummer twee binnen ons team. Het gaat er vooral om of ik zelf goed genoeg presteer en zelf dingen kan afdwingen", zo wijst Piastri naar de race in Bakoe, waar hij op eigen kracht met Charles Leclerc om de zege knokte.

Opmerking Verstappen wordt gewaardeerd

McLaren houdt zich normaliter niet bezig met een nummer één- en nummer twee-coureur en zo ziet Piastri het ook: "Het is niet zo simpel dat we nu een nummer één en een nummer twee zouden hebben. Uiteindelijk hebben we allebei nog steeds dezelfde auto. Tijdens het vorige raceweekend in Singapore heeft Lando het simpelweg beter gedaan dan ik en daardoor won hij de race." Dat Verstappen zich uitsprak over Piastri, valt wel in het pulletje: "Ik waardeer de steun van Max, maar dat [tweede coureur] is niet helemaal hoe ik het voel."

