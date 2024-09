Enkelvoudig Grand Prix-winnaar Oscar Piastri bekent dat McLaren aan hem heeft gevraagd om teamgenoot Lando Norris te helpen in zijn strijd om het wereldkampioenschap. De Australiër is voor de camera van Sky Sports F1 duidelijk en stelt dat hij allereerst voor eigen kansen rijdt, maar ook niet te beroerd is om Norris te helpen, daar waar het kan.

Het team van McLaren beschikt over twee nummer één-coureurs met Norris en Piastri achter het stuur van de MCL38. Norris kijkt tegen een achterstand van 62 punten aan op Verstappen en beschikt dus over de beste papieren om het de Nederlander moeilijk te maken. Toch is teamgenoot Piastri ook niet makkelijk om mee af te rekenen. In Monza vertrok Norris vanaf pole position, maar niet voor de eerste dit jaar, kwam hij ronde één niet als leider door. In Italië was het teamgenoot Piastri die in bocht drie zijn McLaren naast die van Norris zette en de koppositie wist over te nemen. Charles Leclerc was uiteindelijk de lachende derde en ging er met de zege vandoor.

Inmiddels is het punt gekomen dat McLaren aan Piastri heeft gevraagd om gehoor te geven aan teamorders, zo legt de 23-jarige coureur uit. "Het team heeft aan mij gevraagd om te helpen. Zoals ik de laatste paar races heb gezegd, zodra het aan mij wordt gevraagd, dan doe ik dat", zo benadrukt Piastri dat het team zich voorlopig nog niet aan teamorders heeft willen wagen. Desondanks is het verschil tussen Piastri en Norris op de baan vaak niet zo groot en dus is het niet zo makkelijk te slikken. "Als een coureur zijnde is zoiets nooit makkelijk om te accepteren. Nogmaals, het graag om het grotere plaatje, dan slechts mijn persoon. Ik kom hier nog steeds naartoe om de beste resultaten te behalen, door mijzelf in de beste positie te brengen om veel punten te scoren. Als er iets is wat ik kan doen om Lando punten te pakken, dan doe ik dat", aldus Piastri.