Volgens Oscar Piastri kunnen we ons opmaken voor een razendspannend seizoen, waarbij vier teams gaan uitmaken wie er kampioen wordt. De Australiër blikt bij KTM Summer Grill terug op het afgelopen jaar, zijn eigen groei en de kansen voor komend seizoen.

McLaren startte in 2024 met een wagen die nog niet helemaal was, wat het team wilde. Met behulp van de upgrades in Miami, kwam de MCL38 tot leven en Lando Norris wist dat weekend zijn eerste zege te pakken. Vanaf het Europese seizoen had McLaren weliswaar de snelste wagen, maar daar werden niet altijd de overwinningen mee gepakt. Piastri had in 2024 als grootste verbeterpunt om het bandenbeheer onder controle te krijgen en voor 2025 wil hij zijn kwalificatievorm een niveau hoger krijgen.

Kwalificatieduel van Norris verloren

In 2023 zat Piastri dichter op de tijden van teamgenoot Norris, dan in 2024. "Dit seizoen was een beetje het tegenovergestelde van vorig jaar, toen ik er wel stond tijdens de kwalificatie. Dit jaar deed ik het ook wel oké, maar stond ik net aan de verkeerde kant", zo opent hij. Uiteindelijk heeft hij het kwalificatieduel van teamgenoot Norris verloren. De Brit was namelijk twintig keer de snellere van de twee. "Het gat tussen Lando en mij was best klein. Ik stond er vaak net achter. Sommige races waren het wat meer plekken en ik stond ik er verder achter. Dan wordt het allemaal wel wat lastiger, als je vanuit daar moet starten. Dat op orde krijgen en vanuit de juiste positie starten, zou me al een heel stuk helpen", zo wijst hij naar de verbeterpunten.

Piastri verwacht vier teams die knokken voor titel

Wat betreft de verwachting voor komend jaar, voorspelt Piastri een strijd met vier teams. "Hopelijk starten we volgend jaar met de auto die we in 2024 voor de tweede helft van het jaar hadden. Daardoor zouden we mee moeten doen om de titel. Ferrari zal hoogstwaarschijnlijk ook sterk uit de startblokken komen. Red Bull en Mercedes zullen de grootste vraagtekens zijn. Onder de juiste omstandigheden zijn zij [Mercedes] erg snel en Red Bull en dan met name Max, die hebben aan het einde van het seizoen ook wat snelheid gevonden. Het wordt waarschijnlijk meer van hetzelfde en dat we dus vier teams gaan krijgen die erom gaan knokken", aldus Piastri.

