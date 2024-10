Er is eindelijk meer duidelijkheid gekomen over het contractschandaal tussen Oscar Piastri en het Alpine F1-team. Voormalig teambaas Otmar Szafnauer heeft zich uitgesproken over de 'incompetentie' van de Franse renstal en hoe de topmannen van de Renault Group hem tegenwerkten.

Piastri werd kampioen in de FIA Formule 3 en in de FIA Formule 2 als Alpine-junior en alles wees erop dat hij in 2023, na een jaar als testrijder, het zitje naast Esteban Ocon zou krijgen. Alpine kondigde tijdens de zomerstop aan dat Piastri een contract had getekend voor de Formule 1, maar de Australiër reageerde dat hij helemaal niet voor Alpine zou rijden. Piastri had zijn handtekening gezet bij McLaren en dus ging de zaak naar het Contract Recognition Board (CRB) van de FIA. Daar besloot de autosportbond dat de man uit Melbourne gewoon voor McLaren mocht racen en dat Alpine naar een ander talent op zoek moest. Szafnauer heeft onthuld hoe het schandaal is ontstaan.

Geen controle over het team

"De HR-afdeling rapporteerde niet aan mij, maar dat ging via Frankrijk, de financiële afdeling rapporteerde niet aan mij maar via Frankrijk, en datzelfde gold voor de communicatieafdeling en de marketing", begon Szafnauer in de High Performance-podcast. "Toen ik de baan aannam, zou iedereen aan mij rapporteren, maar toen ik daar eenmaal aankwam, was dat niet het geval. Ik wist meteen dat dat problemen zou geven. Maar ik had daarom ook niks te maken met het feit dat Oscar Piastri niet op de juiste manier werd getekend. Die fout werd al in november [2021] gemaakt en ik begon in maart [2022]. Piastri had in november zijn handtekening onder het contract moeten zetten, maar het was nooit ondertekend. En ik had geen idee."

Piastri besloot zich aan te sluiten bij McLaren in plaats van Alpine - een wijze keuze

Persverklaring

"Oscar Piastri had als juniorcoureur baat bij de steun die hij had gekregen vanuit Alpine", vervolgde de Roemeen. "Er was een contract, nadat hij aan zijn einde was gekomen van zijn Formule 2-carrière, waar Alpine een optie had om Piastri van een stoeltje in de Formule 1 te voorzien. Met dat contract hebben ze niks gedaan. Na het besluit van het CRB, waarbij Alpine dus verloren had, omdat de documenten niet goed waren, hebben we een persverklaring [over de aankondiging van Piastri als coureur voor 2023] gelanceerd. En daar staat een foto van mij bij."

Als reactie op de persverklaring, tweette Piastri deze ondertussen welbekende woorden.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

Liever macht dan prestaties

"Ten eerste had het niks met mij te maken, ik was er niet eens", legde Szafnauer verder uit. "Ten tweede vond de communicatie-afdeling, die dus niks aan mij rapporteerde, het een goed idee om de incompetentie van Alpine af te buigen door mijn foto bij de persverklaring te zetten. De dame die de foto erbij had gezet, Lucy, werkte voor mij bij Force India, dus ik heb tegen Lucy gezegd: 'Kom op, je weet beter dan dit'. Ze reageerde: 'Sorry, er werd mij verteld dat ik dit moest doen'. Dat voelde niet bepaald geweldig. Dat laat zien dat er mensen binnen de organisatie van Alpine zijn die niet te vertrouwen zijn en mij expres aan het tegenwerken waren. Als je meer geeft om zelf macht bezitten dan de prestaties van het team, dan doe je dat soort dingen."

