Otmar Szafnauer heeft geopenbaard dat hij miljoenen euro's is kwijtgeraakt aan het salaris van het personeel van de voorloper van F1-team Aston Martin. De voormalig teambaas van Force India legt uit waarom hij het uit eigen zak heeft betaald.

Jordan werd Midland, Midland werd Spyker en Spyker werd in 2008 Force India, een team dat stijf achteraan stond en eigenlijk het lachertje van de Formule 1-grid was. Maar onder leiding van Szafnauer, die zich eind 2009 bij de renstal van Vijay Mallya voegde, werd Force India een solide middenvelder. Sergio Pérez scoorde meerdere podiums en het team werd vaak zesde, vijfde of zelfs vierde in het constructeurskampioenschap. Mallya werd echter gearresteerd voor fraude en witwassen, en het team kwam in financiële problemen terecht. Szafnauer besloot uit eigen zak alle salarissen te betalen - een urban myth waarvan we nu dus echt de waarheid weten - voordat het team gered werd door miljardair Lawrence Stroll. De rijke Canadees toverde Force India om in Racing Point en sinds 2021 kennen we het als Aston Martin.

Miljoenen

Gevraagd naar het 'broodjeaapverhaal' dat Szafnauer uit eigen zak het salaris van het Force India-personeel moest betalen, antwoordde hij bij de High Performance-podcast: "Twee keer. Ik heb dat twee keer moeten doen. Toendertijd was het misschien niet zoveel geld, maar het zat in de miljoenen. Ik heb dat betaald samen met mijn partner bij Soft Pauer." Soft Pauer was een bedrijf dat hij in 2009 had opgezet, en wat het apparatuur voor de live timing van de Formule 1 maakte. "We gebruikten het geld van de zaak en het geld van mezelf. Ik wist dat de salarissen anders niet betaald zouden worden."

Force India was jarenlang de 'best of the rest' achter Mercedes, Ferrari en Red Bull

Teamspirit

"Ik weet hoe moeilijk dat voor mensen kan zijn. Ik begrijp dat sommigen van loonstrookje tot loonstrookje leven", vervolgde de Roemeen. "De salarissen moesten gewoon betaald worden. Het geld dat we van de Formule 1 kregen, kwam vijf dagen later binnen. Ik had kunnen wachten met het personeel uitbetalen of ik had het met mijn eigen geld kunnen doen om dan dat deel via het F1-geld weer terug te krijgen." Szafnauer besloot dat het personeel voorrang moest krijgen en gebruikte dus zijn eigen geld voor het salaris, al kwam dat met risico's, omdat het geld van de Formule 1 niet elke keer op tijd binnenkwam of er moesten direct andere dingen mee betaald worden. Dat liet hij aan de werknemers niet weten. "De financiële afdeling wist het natuurlijk en technisch directeur Andy Green, maar verder heb ik het hun niet verteld." Szafnauer zag dat Force India zo'n goede middenvelder was door de teamspirit van het personeel en wilde het moreel hooghouden door de werknemers koste wat het kost te betalen.

