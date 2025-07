Adrian Newey is sinds dit jaar in dienst van het team van Aston Martin, waar hij dag en nacht lijkt te werken aan het voltooien van een nieuw kunstwerk in de vorm van een kampioenschapswinnende auto voor Fernando Alonso en Lance Stroll. De Britse ontwerper vertelt hoe hard hij werkt aan dat project.

Newey is dit seizoen begonnen bij het team van Aston Martin, waar hij natuurlijk voor een gigantisch bedrag aan salaris binnengehaald is om mee te gaan werken aan een kampioenschapswinnende auto voor het nieuwe reglement met motoren dat in 2026 zijn intrede doet in de sport. Inmiddels weten we ook dat de Britse topontwerper niks te maken heeft met de wagen van dit jaar, die na een stroeve start in de onderste regionen van het veld wel langzaamaan opkrabbelt richting de hogere posities. Toch ligt de focus binnen Aston Martin voornamelijk op het kampioenschap van volgend seizoen.

Weinig vrijaf

In Silverstone wordt er dan ook alles aan gedaan om die droom te realiseren. Aan de hand van een hagelnieuwe en hypermoderne fabriek wil het team voor 2026, wanneer alle reglementen gaan veranderen, een auto bouwen waarmee het team mee kan gaan doen om de titel. Vanzelfsprekend fungeert Newey daarin als sleutelfiguur. Hij stelt dat hij zichzelf een slag in de rondte werkt: "Ik had pas een weekendje vrij. Verder dan dat ben ik eigenlijk alleen maar door aan het gaan [met werken]", zo citeert F1-Insider.

Intense concentratie

De legendarische ontwerper vertelt hoe het komt dat hij zo'n workaholic is: "Als ik in zo'n intense concentratiefase terechtkom, merk ik nauwelijks meer wat er links of rechts van mij gebeurt. Al mijn kracht is gericht op één doel: een snelle raceauto ontwerpen. Je loopt bijna altijd achter de feiten aan. Tot maart was er hier voor 2026 heel weinig gedaan. Sindsdien hebben we een hele hoop werk te doen", zo besluit de voormalig Red Bull-technicus.

