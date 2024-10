Nigel Mansell, voormalig F1-coureur, stelt dat Ferrari het aan zichzelf te wijten heeft dat Adrian Newey niet naar het Italiaanse team is gekomen. Verder denkt de Brit dat Newey al langer dan 2024 ongelukkig was bij Red Bull Racing.

Mansell zegt in gesprek met Top Offshore Sportsbooks dat hij de keuze van Newey voor Aston Martin als verstandig zou bestempelen. "Ik denk dat het een fantastische kans voor hem is. Ik geloof ook dat het heel verstandig is geweest om voor Aston Martin te kiezen, want op deze manier raakt hij niet verstrikt in de politiek van Ferrari en alles wat daarbij komt kijken."

Mansell zag Newey al langer ongelukkig zijn bij Red Bull

Volgens Mansell was Newey al langer dan alleen dit seizoen ongelukkig bij Red Bull. "Ferrari heeft echt een kans verloren, omdat wie Newey binnenhaalt ervan verzekerd is dat er een paar fantastische jaren staan te wachten. Mensen hebben, denk ik, onderschat dat Newey in de afgelopen jaren al niet meer heel gelukkig was bij Red Bull. Hij heeft daar alsnog fantastisch werk neergezet. Ik verwacht dat nu hij met Aston Martin in het Verenigd Koninkrijk is, hij nog iets meer energie zal vinden."

Mansell ziet Aston Martin in 2024 nog competitiever zijn

Mansell legt de druk voor Newey en Aston Martin echter ook meteen hoog voor 2025 en daarna. "Volgend jaar is Aston Martin nog competitiever dan ze dit jaar zijn. Red Bull heeft aan de andere kant nu al laten zien dat ze zonder hem haar dominantie heeft verloren. Wat is het enige wat het team daadwerkelijk heeft verloren? Adrian Newey."

