Het Formule 1-seizoen wordt in het weekend van zondag 20 oktober hervat met de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas. Naast dat het een sprintweekend is, hebben we ook te maken met behoorlijk wat tijdsverschil. Het programma wijkt hierdoor sterk af van andere weekenden.

Na een 'herfststop' van bijna vier weken gaat het Formule 1-seizoen van 2024 in het weekend van zondag 20 oktober eindelijk weer van start. En dat belooft direct een erg interessant weekend te worden. Naast dat de Grand Prix van de Verenigde Staten vrijwel altijd garant staat voor spektakel op de baan, vormt het Circuit of the Americas het decor voor het vierde sprintraceweekend van het seizoen. Ook nemen veel teams - waaronder Red Bull Racing - grote updatepakketten mee naar Texas, in de hoop sterk aan het slotstuk van het seizoen te beginnen. Met nog zes raceweekenden te gaan, is zowel het constructeurskampioenschap als het wereldkampioenschap voor de coureurs, immers verre van beslist.

Circuit of the Americas

Het Circuit of The Americas is gelegen in Austin, Texas en voert de coureurs over 5,513 kilometer asfalt. Het circuit kent in totaal twintig bochten en heeft twee DRS-zones. In 2012 werd hier voor het eerst een Grand Prix afgewerkt. Het hoogteverschil, de snelle bochten en de lange rechten stukken maken dat hier vaak interessante races worden verreden. De Grand Prix van de Verenigde Staten telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt. De sprintrace wordt verreden over iets meer dan 100 kilometer. Het baanrecord is met een 1.36.169 (2019) in handen van Charles Leclerc. De editie van 2023 werd gewonnen door Max Verstappen.

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

Het raceweekend in Texas vormt het decor voor het vierde sprintraceweekend van het seizoen. In combinatie met het tijdsverschil aan de andere kant van de plas, zorgt dit voor een behoorlijk afwijkend tijdschema. Op vrijdag 18 oktober gaat het raceweekend om 19:30 uur Nederlandse tijd van start met de eerste vrije training, waarna het om 23:30 uur tijd is voor de sprintkwalificatie. De sprintrace zelf wordt op zaterdag 19 oktober om 20:00 uur verreden. Om klokslag 00:00, dus eigenlijk op 20 oktober, gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van start. Op zondag 20 oktober om 21:00 uur is het vervolgens tijd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. In Nederland is het zeven uur later dan in Texas.

Vrijdag 18 oktober

19:30 uur: eerste vrije training

23:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 19 oktober

20:00 uur: sprintrace

Zondag 20 oktober

00:00 uur: kwalificatie

21:00 uur: Grand Prix van de Verenigde Staten

