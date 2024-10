Na alle uitgedeelde straffen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten gaat de FIA in gesprek met het circuit om toch grindstroken neer te leggen op bepaalde plekken, zo meldt Autosport. Vooral het onderonsje tussen Lando Norris en Max Verstappen heeft de nodige tongen losgemaakt en het heeft allemaal te maken met de grote stroken asfalt langs de baan.

Het circuit in Austin kent grote uitloopstroken, waardoor een foutje niet zo snel wordt afgestraft. Coureurs mogen natuurlijk niet onbeperkt buiten de baan komen, want daar staan tracklimits op. Tijdens een inhaalpoging kan er worden uitgeweken naar de uitloopstroken, zo deed Norris dat afgelopen weekend in Austin. Zulke situaties zijn echter niet mogelijk bij circuits waar de muur of vangrails dicht langs de baan loopt. De Red Bull Ring kende vorig jaar een heleboel tracklimits en had voor de editie van dit jaar verplaatsbare grindbakken op enkele plekken geïnstalleerd. De FIA hoopt zo'n oplossing vanaf komend jaar ook in Austin te zien.

FIA wil aanpassing

Het medium begrijpt dat de FIA opnieuw bij de promotor in Austin heeft aangedrongen op het plaatsen van verplaatsbare grindbakken, zodat een situatie, zoals afgelopen weekend, niet meer mogelijk is. Het idee is dan om deze grindbakken bij bocht één en bocht twaalf neer te leggen, precies de plekken waar tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten enkele coureurs buiten de witte lijntjes kleurden. Toch heeft de FIA geen mandaat om het circuit te dwingen deze aanpassingen uit te voeren.

COTA ziet vooral uitdagingen

Buiten het feit dat het veel geld kost heeft COTA-directeur Bobby Epstein voorafgaand aan de 2024-editie laten weten dat zo'n oplossing niet geschikt is voor het circuit in Austin. "Je kunt niet zomaar in het circuit snijden en er grindbakken plaatsen, om het vervolgens weer weg te halen en hopen dat het waterdicht blijft, want er zit klei onder. Er zijn dus een aantal flinke uitdagingen", zo vertelde Epstein.

