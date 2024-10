AMuS wijst dit onderdeel aan als boosdoener in power unit Verstappen

Voor Max Verstappen was de vrijdag in Mexico een teleurstellende dag, waarin er weinig baantijd was. Tijdens de eerste vrije training speelde er motorproblemen op, waarvan het team nog in tweestrijd was, over of het euvel tijdig kon worden opgelost. Uiteindelijk bleek in VT2 nog steeds de power unit de zwakste schakel te zijn en kwam Verstappen niet meer in actie.

Verstappen leidt nog altijd het klassement, met een voorsprong van 57 punten op Lando Norris. Hoewel de Brit in Austin over een snellere bolide beschikte, wist Verstappen uiteindelijk voor zijn titelrivaal te eindigen. Met nog vijf Grands Prix te gaan en twee sprintraces, is Verstappen er alles aan gelegen om de schade beperkt te houden, want de RB20 legt nog steeds af tegen de papaja-oranje bolide. De betrouwbaarheid heeft Verstappen aan het begin van het jaar in de steek gelaten, met de uitvalbeurt in Australië. In de slotfase van het kampioenschap kan een DNF erg pijnlijk zijn en dus is Red Bull Racing er alles aan gelegen om de power unit-problemen van Verstappen te tackelen.

Turbocharger

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport zijn de problemen die Verstappen op vrijdag achtervolgden gekomen uit de turbocharger van de power unit. Het zijn problemen waar Red Bull Racing al eerder last van had, zo schrijft het medium. Christian Horner had na afloop van de eerste vrije training nog wel het vertrouwen dat het om een relatief klein probleempje ging, dat snel verholpen kon worden. Daar waar Helmut Marko toch wel iets ernstiger over de oorzaak van het euvel was. Naar verwachting krijgt Verstappen in de slotfase van het kampioenschap nog een verse power unit, waardoor hij moet rekenen op een gridstraf van vijf plekken. De problemen in Mexico zouden zich, naar verluidt, voordoen in de zogeheten 'vrijdagmotor', die later in het weekend niet meer wordt gebruikt.

Just a handful of laps on the board for Max on Friday 😭



Our championship leader will be looking to bounce back as qualifying day gets under way 💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/4oWyBK7le8 — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

