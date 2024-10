Toto Wolff onthult dat de tweede klapper van George Russell, in korte tijd, toch wel aardig in de papieren gaat lopen. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes stelt in gesprek met Sky Sports Deutschland dat het team in 'serieuze problemen' verkeert, met het oog op de budgetcap.

Het kostenplafond is sinds 2021 een feit binnen de Formule 1. De teams hebben daardoor een limiet op wat er mag worden uitgegeven. In 2024 is de limiet 135 miljoen dollar, maar ook schadegevallen worden uit dat potje betaald. Russell ging afgelopen week in de slotfase van Q3 van de baan op het Circuit of the Americas en ook tijdens de tweede vrije training in Mexico, vond de Britse Mercedes-coureur zichzelf terug in de bandenstapels.

Russell verwerkt klapper van 35G

Wolff wijst bij het Duitse medium naar de impact van de crash: "[Het was] 35G. Dus dat was een echt grote impact. Hij is naar het medisch centrum gebracht, maar hij is oké. Maar natuurlijk is de auto zwaar beschadigd... maar we hebben [reserve]onderdelen." Het chassis is volgens Wolff nog wel bruikbaar, maar voor de rest wordt de W15 opnieuw opgebouwd: "Ik denk dat we het oude chassis kunnen behouden, maar alles moet eruit. De motor moet eruit, de versnellingsbak moet worden gecontroleerd en dan de rest. Twee hoeken van de auto zijn volledig verdwenen. Het is dus serieuze schade."

Grenzen van kostenplafond

Daarnaast komt de budgetcap volgens de teambaas ook in zicht. "We zitten serieus in de problemen. We worstelen allemaal om binnen de budgetlimiet te blijven en natuurlijk hadden we een slecht ongeluk met Kimi [Antonelli] in Monza. Dan het tweede ongeluk met George, vorige week, en nu alweer deze week", aldus Wolff.

