Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen wordt er in de hedendaagse Formule 1 te veel over de coureurs gesproken, in plaats van met de coureurs. De Nederlander hoopt in ieder geval voordat hij stopt in de koningsklasse, dat de coureurs stemrecht krijgen, zo vertelt hij in gesprek met Reuters.

Hoewel Verstappen er in 2024 harder voor moet knokken, dan in 2023, is het doel voor de Nederlander nog altijd sportieve succes in de vorm van overwinningen en wereldtitels. Toch laat de drievoudig kampioen zich ook vaak naast de baan horen. Over bijvoorbeeld de alsmaar groeiende Formule 1-kalender. Het steekt Verstappen dat de coureurs maar weinig in de melk te brokkelen hebben bij het maken van de besluiten en dat wil hij dan ook veranderen.

Meer macht voor de coureurs

"De coureurs moeten meer macht krijgen", zo luidt de missie. "Het is een lastige kwestie, dat weet ik, maar dit is iets wat ik heel belangrijk vind voor de toekomst, vooral voor de jonge coureurs, niet zozeer voor ons. Ik bedoel, ik ben blij met wat ik doe, zelfs als er veel dingen veranderen. Als ik niet blij ben, stop ik. Dan is het klaar. Maar de jonge kinderen die nu werken aan hun doel om de Formule 1 te bereiken, dat is de belangrijkste prioriteit - ervoor zorgen dat het voor hen niet alleen maar slechter wordt dan het nu is", zo hoopt Verstappen de sport beter achter te laten, dan hoe hij het aantrof.

De coureurs kunnen door middel van de Grand Prix Drivers' Association hun stem kenbaar maken, maar volgens Verstappen mag er wel een directere vorm van invloed zijn. Op de vraag wat die directere vorm dan moet zijn: "Stemrecht. Tenminste, dat we echt betrokken kunnen zijn bij de discussie."