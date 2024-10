Hamilton ziet Verstappen in herhaling vallen: 'In 2021 gebeurde mij precies hetzelfde'

Volgens Lewis Hamilton toont het onderonsje tussen Lando Norris en Max Verstappen in Austin een groter probleem binnen de koningsklasse aan. In zijn ogen moeten de regels omtrent het inhalen worden aangescherpt, daarvoor wijst de Brit naar zijn eigen onderonsje met Verstappen in Brazilië 2021.

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten was Norris op verse harde banden op weg naar het podium, toen hij in ronde 42 Verstappen tegenkwam die op P3 rondreed. De Nederlander maakte tien rondenlang zijn RB20 erg breed en daardoor kon de nummer twee van het klassement de Red Bull niet voorbij. In ronde 52 was Norris zijn collega voorbij op het rechte stuk op weg naar bocht twaalf. Bij het ingaan van de bocht liet Verstappen zijn remmen een momentje los en daardoor was hij als eerste bij de apex en had Verstappen dus het recht op de bocht. De Nederlander ging wijdt, maar dat ging Norris ook. Die kreeg uiteindelijk een vijf seconden-straf, want hij haalde Verstappen buiten de baan in en gaf die plek niet terug.

Hamilton: 'Er moet iets aan worden gedaan'

Hamilton blikt bij Sky Sports terug op het momentje en kende een soortgelijk momentje met Verstappen tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2021. Nu het wederom is gebeurd, vindt Hamilton het tijd worden voor een flinke aanpassing. "Dat vind ik al een tijdje. Het is interessant dat mensen er nu pas over praten, want hetzelfde gebeurde mij in 2021, als je bijvoorbeeld naar Brazilië kijkt. Bij het remmen zit je ervoor, maar de andere auto remt iets later, haalt de bocht niet en daardoor word je van de baan geduwd. Ze zeggen dan dat je allebei eraf ging, maar je hebt geen keuze, want je wil een botsing voorkomen. Er moet natuurlijk iets aan gedaan worden, want het gebeurt tegenwoordig vrij regelmatig. Je zou niet van je remmen af moeten kunnen gaan om vervolgens de baan af te gaan en de plek te behouden", zo legt de 39-jarige coureur uit.

'Max remt duidelijk te laat en had straf verdiend'

Teamgenoot George Russell kreeg zelf ook een straf, omdat hij Valtteri Bottas niet op de correcte manier had ingehaald, volgens de wedstrijdleiding. "Als ik naar het geheel kijk, dan was de straf die ik had gekregen correct, als je de letter van de wet volgt. Ook die van Lando was correct, nogmaals, volgens de letter van de wet. Hij gaat van de baan en haalt iemand in. Max remt duidelijk te laat, hij haalde de bocht niet en ging eraf en daarvoor had hij een straf moeten krijgen, maar er is geen zin in het reglement waardoor hij een straf kan krijgen, behalve dan track limits."

'Grindbak of gras had probleem opgelost'

In Oostenrijk ligt er inmiddels in de cruciale bochten een strook grind en Russell wijst dan ook naar het Circuit of the Americas. "De wortel van het probleem is dat het circuit zo'n soort actie toelaat. Je kunt ook niet elk scenario beschrijven, want dan wordt het reglementenboek honderd pagina's groot." Voor hem is er niet zozeer een aanpassing aan het reglement nodig, de circuits moeten iets beter voorbereid zijn op de Formule 1. "Over het algemeen is zijn de regels prima, misschien moet het hier en daar getweakt worden. Maar als er een grindbak lag of een strook gras was, dan gaan de coureurs die kant niet op en hebben we deze discussie niet."