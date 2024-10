Lando Norris onthult aan de vooravond van de Grand Prix van Mexico dat hij een andere aanpak moet bedenken om Max Verstappen te verslaan. De McLaren-coureur knokte met de Nederlander in Austin, maar kreeg uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij Verstappen buiten de baan had ingehaald.

Het gevecht tussen het duo duurde zo'n tien ronden en in ronde 52 ging Norris ervoor. Aan het einde van het lange rechte stuk lag de MCL38 net voor de RB20, maar Verstappen was wel eerder bij de apex en ging dus als eerst de bocht in. Die bocht haalde hij niet en Norris ging samen met Verstappen de baan af. De drievoudig Grand Prix-winnaar haalde daar Verstappen in en gaf die plek niet terug. Uiteindelijk kreeg hij daar een straf voor en daardoor viel hij terug naar P4.

Norris gaat zijn aanpak veranderen

In Mexico laat Norris weten dat hij het er nog steeds niet mee eens is, maar wel dat hij zijn aanpak iets moet gaan veranderen. "Ja. Ik moet me nog een beetje meer aanpassen. Is alles wat ik doe verkeerd? Nee. Het is een lastige positie om in te zitten", zo opent hij tegen over onder anderen Ireland Live. Verstappen moest alleen titelkandidaat Norris achter zich houden in Austin: "Voor Max maakte het niet uit of hij eerste, tweede of derde werd. Zijn enige doel was om mij te verslaan, en dat heeft hij gedaan. Hij heeft het goed gedaan vanuit zijn kant. Hij eindigde bovenaan en ik moet hem verslaan, dus er zijn kleine dingen die ik moet veranderen. Ik hoef mijn hele aanpak niet te veranderen."

'Max deed wat hij dacht dat juist was, ik deed wat ik dacht dat juist was'

Op de vraag of hij Verstappen nog heeft gesproken na het veelbesproken momentje in Austin, reageert Norris: "Ik heb helemaal niet met Max gesproken. Hij deed wat hij dacht dat juist was, en ik deed wat ik dacht dat juist was. Als team zijn we het nog steeds niet eens, en ik denk dat de meeste mensen die het zagen het ook niet eens waren met de straf die ik kreeg." De stewards zagen in de actie van Verstappen niets verkeerds en dus moet Norris ook iets agressiever worden. "Ik zal de veranderingen doorvoeren die ik moet doorvoeren, of dat nu betekent dat ik soms agressiever moet zijn of juist minder agressief, ik zal doen wat ik denk dat goed is."

Allebei een straf?

De stewards vonden dat Norris het recht op de bocht had verloren, toen hij later aankwam bij de apex. Dat ziet de McLaren-coureur toch echt anders: "Ik was volledig voor Max, meer dan een autolengte voor hem. Ik was niet langer de aanvallende auto, hij was dat. Dus ik moest verdedigen. Hij ging te hard en haalde buiten de baan in. Dat is het belangrijkste gespreksonderwerp geweest voor iedereen. Veel andere coureurs en teams waren het er niet mee eens. Max is erg goed in wat hij doet, waarschijnlijk de beste ter wereld in wat hij doet. Hij racet al langer in deze positie dan ik." Verstappen leidt het kampioenschap en dat brengt een luxepositie met zich mee, ziet Norris: "Ik blijf nog steeds uit de buurt van aanrijdingen. Veel van wat we hebben gedaan, had kunnen eindigen in grote crashes en dergelijke. Het is duidelijk wat zijn intenties zijn. Hij zit in een sterkere positie dan ik."