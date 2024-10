Volgens Charles Leclerc, die in het verleden diverse knokpartijen op de baan heeft uitgevochten met Max Verstappen, bevindt de Nederlander zich altijd op het randje van het reglement, maar maakt dit het racen tegen Verstappen juist zo leuk.

De acties van Verstappen staan sinds de race in Austin onder een vergrootglas. De Nederlander wist rondelang Lando Norris van zich af te houden in Austin, toen in ronde 52 een inhaalpoging kwam. Verstappen was eerder bij de apex van de bocht, maar haalde de bocht niet. Samen met Norris ging hij van de baan, waarbij de Brit buiten de lijntjes Verstappen inhaalde. De McLaren-coureur kreeg daarvoor een straf van vijf seconden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull wijst naar impact op McLaren van verbod op mini-DRS-vleugel

'Max zal je nooit de ruimte geven'

Op de persconferentie in Mexico staat de rijstijl van Verstappen ter discussie en op de vraag hoe de Nederlander te bestrijden is, antwoord de Monegask: "Max zit altijd op het randje van de regels, maar dat is wat vechten met hem zo fantastisch maakt. Hij zal je nooit de ruimte geven. Soms gaat het een beetje te ver, maar het zijn juist die gevechten die de Formule 1 zo spannend maken." Leclerc heeft dan ook geen moeite met de rijstijl van de drievoudig kampioen, maar kijkt wel kritisch terug naar het raceweekend in Austin. "Dat gezegd hebbende; ik heb wel het idee dat er in Austin een aantal dingen zijn die we echt moeten bespreken met de FIA. De straffen zijn soms aan de zware kant."

OOK INTERESSANT: Villeneuve wijst naar invloed Piquet op Verstappen: 'Je ziet de enorme verandering'

FIA moet duidelijker maken wat wel en niet mag

Leclerc doelt niet zozeer op de vijf seconden-straf van Norris, maar wijst naar diens teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër kreeg een straf tijdens de sprintrace en daar begrijpt Leclerc eigenlijk weinig van. "Dit is een proces wat constant gaande is", zo wijst Leclerc naar de gesprekken met de FIA. "We moeten veel meer op één lijn zitten. Dat geldt voor de FIA en voor ons als coureurs, zodat het duidelijk is wat we wel en niet is toegestaan", aldus Leclerc.