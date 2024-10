Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve moet de rol van Kelly Piquet in de ontwikkeling van Max Verstappen niet worden onderschat. De Canadees stelt in gesprek met CanadaCasino.ca dat de Nederlander de afgelopen jaren is gegroeid en dat de dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet sr. daarin een groot effect heeft gehad.

Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 een setje. Samen met dochter Penelope woont het duo bij Verstappen in Monaco. De dochter van Daniil Kvyat is dan ook veelvuldig te zien tijdens de streams die Verstappen zo nu en dan uitvoert samen met Team Redline. De Nederlander debuteerde in 2015 in de Formule 1 als jongste coureur aller tijden, op zeventienjarige leeftijd. Sinds die periode heeft Verstappen niet alleen op de baan, maar ook daar buiten een ontwikkeling doorgemaakt.

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen wordt volwassen als persoon'

Villeneuve wijst daarin naar de rol van Piquet. "Als persoon lijkt hij enorm te zijn veranderd. Dat heeft invloed op wat hij wil met zijn leven wil doen, maar ook op het racen. Hij heeft al een heleboel bereikt, ook wordt hij volwassen als persoon en woont al een tijdje samen met dezelfde vrouw, Kelly Piquet en helpt haar dochter opvoeden", opent Villeneuve.

Penelope wordt ook zijn kind

Verstappen was in zijn beginjaren misschien wat grillig en Villeneuve ziet dat het gezinsleven een positief effect heeft. "Haar kind wordt uiteindelijk ook zijn kind en toen ze bij elkaar kwamen was hij nog aardig jong. Dat was niet wat men had verwacht toen hij in de Formule 1 kwam en het heeft waarschijnlijk een enorme impact gehad op hoe hij volwassen is geworden als persoon. Als coureur was hij al volwassen, maar nu hij een relatie heeft, zie je een enorme verandering", aldus de wereldkampioen van 1997.

Gerelateerd