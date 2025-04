Lewis Hamilton en Charles Leclerc houden wel van een potje schaken en het wordt het gauw competitief - misschien té competitief. De kersverse teamgenoten van Ferrari vertellen voor de F1 Grand Prix van Bahrein lachend hoe ze elkaar betrapten op valsspelen.

Hamilton is de nieuwe aanwinst van Ferrari en al tijdens zijn tweede raceweekend bij de Scuderia schreef hij een race op zijn naam. Hij won namelijk de Sprint in China. Dat is tot dusver ook het enige hoogtepunt van het team dat op grote achterstand vierde ligt bij de constructeurs achter McLaren, Mercedes en Red Bull Racing. De rode bolides schijnen het lastig te hebben met de afstelling en verliezen op de baan vervolgens kostbare tijd. Leclerc hoopt in Bahrein op het podium te finishen. Hij start op deze zondag als tweede naast poleman Oscar Piastri. Hamilton moet vanaf P9 komen.

Ferrari-ploegmaten ontdekken vals spel bij elkaar

"Dus, we lagen in bed. Niet in hetzelfde bed - hij was in Londen en ik in Monaco", begon Leclerc lachend. "We waren aan het schaken, oké? Hij won het laatste potje dat we wilden doen, en toen stond het 4-4 en hij wil niet slapen, wanneer het gelijkspel is, dus hij had zoiets van: 'Laten we nog één potje doen'. Maar ik was zo moe!"

Hamilton wilde zo graag winnen dat hij een programmaatje erbij pakte. "De zetten die hij maakte, waren zo goed dat ik dacht dat ik misschien maar online moest om suggesties te vinden over wat mijn volgende zet moest zijn. Ik vond toen een website die liet zien wat je moest doen. Dus ik begon het te gebruiken! Ik gebruikte het voor één zet, maar hij kwam steeds zo goed terug, dat ik het gewoon bleef gebruiken. Hij zei toen: 'Wacht even... Spelen we nou allebei vals?' Op hetzelfde moment bleek hij ook een app te gebruiken!"

Leclerc verloor het potje uiteindelijk. "Het ergste is nog dat mijn bot, het programmaatje dat ik gebruikte, slechter was dan die van hem. Ik was dus aan het valsspelen en alsnog verloor ik. Ik ging depressief naar bed."

