Richard Hopkins, Head of Operations bij Red Bull van 2013 tot en met 2015, sluit niet uit dat Max Verstappen mogelijk in de verleiding komt om Lewis Hamilton te vervangen bij het Formule 1-team van Ferrari.

De toekomst van Max Verstappen is al enige tijd onderwerp van gesprek. De viervoudig wereldkampioen heeft een contract tot eind 2027 bij Red Bull Racing, maar het is een publiek geheim dat Verstappen bij tegenvallende performance van het team, eerder kan vertrekken. Daarnaast heerst er al enige tijd op verschillende vlakken onrust binnen de Oostenrijkse grootmacht, wat er volgens meerdere journalisten en kenners voor heeft gezorgd, dat de Limburger zijn opties in kaart aan het brengen is.

Artikel gaat verder onder video

Opties voor Verstappen

Richard Hopkins denkt dat Aston Martin hoog op het lijstje van Verstappen staat, maar sluit ook een andere overstap niet uit: "McLaren moet het flink verprutsen om Lando en Oscar kwijt te raken, ze hebben twee presterende jonge coureurs met langdurige contracten", gaat hij op de opties af, in gesprek met Prima Casino. "Tenzij er iets drastisch gebeurt, gaan zij nergens heen."

Verstappen in het rood?

De voormalig Red Bull-medewerker vervolgt: "Mercedes is ook een kandidaat, ze laten weer tekenen van kracht zien. Maar met George Russell en Kimi Antonelli achter het stuur, zijn zij ook niet per se wanhopig op zoek naar talent. Dan is er Ferrari. Als Lewis niet zo lang blijft als verwacht wordt, kan een vroegtijdig vertrek de deur openzetten voor Max. Dat kan verleidelijk zijn."

Gerelateerd