Frédéric Vasseur heeft zich boos uitgelaten over hoe Formula One Management (FOM) de boardradio's van Lewis Hamilton heeft uitgezonden tijdens de F1 Grand Prix van China. Tijdens de race klonk het alsof de zevenvoudig wereldkampioen een teamorder van Ferrari in de weg zat, maar volgens de teambaas was niets minder waar.

Het weekend op het Shanghai International Circuit was er een van hoogtepunten en dieptepunten voor Ferrari. Hamilton pakte zijn eerste pole position en eerste overwinning in een Sprint met een rode bolide. De Grand Prix zelf viel echter ontzettend tegen voor de Scuderia. Charles Leclerc en Hamilton kwamen kleurloos als vijfde en zesde aan de finish, nadat ze waren verslagen door Max Verstappen, en vervolgens werden ze vanwege overtredingen van het technisch reglement gediskwalificeerd. Halverwege de wedstrijd wilden de Ferrari-coureurs van positie wisselen, omdat Leclerc, ondanks een kapotte voorvleugel, sneller was dan Hamilton.

Grap van FOM

Het begon met dit radiobericht van Hamilton: "Ik denk dat ik Charles voorbij ga laten, omdat ik het lastig heb." Dit werd niet op tv uitgezonden. Wat wel uitgezonden werd, was dat Hamilton werd verteld dat "we de auto's in bocht 14 wisselen", waarop de Brit reageerde: "Wanneer hij dichter bij is, ja." Het was Hamiltons eigen idee om Leclerc erlangs te laten en de discussie die volgde, ging puur om het juiste moment om het te doen.

"Dit is echt een grap van FOM, omdat de beslissing eerst van Lewis kwam. Lewis vroeg ons om te wisselen", begon Vasseur tegenover de aanwezige media in China. "Maar om er een show van te maken, om een troep rondom de situatie te creëren, zonden ze alleen het tweede deel van de vraag uit. Het is iets waar ik het met hen over ga hebben. We werken samen voor het team en overwegen wat het beste is voor Ferrari. Het is afgesproken tussen de coureurs voor de race en het is geen probleem."

