De uitslag van de F1 Grand Prix van China is volledig op de schop gegaan. Niet één, niet twee, maar drie auto's worden uit de resultaten geschrapt. Pierre Gasly, Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden ieder met een illegale auto. De stewards bevestigen, zoals verwacht, de diskwalificatie van het onderzochte trio.

Oscar Piastri schreef de wedstrijd op het Shanghai International Circuit op zijn naam door te domineren vanaf de pole position. Lando Norris maakte er een één-twee van voor McLaren door de Mercedes van George Russell te verslaan. Max Verstappen was op zijn beurt de Ferrari's te snel af en kwam als vierde aan de finish. De top vier is hetzelfde gebleven, maar de resultaten van de tweede ronde van het Formule 1-seizoen 2025 zijn achter de regerend wereldkampioen compleet gewijzigd. Leclerc en Hamilton werden vijfde en zesde, respectievelijk, en Gasly zag als elfde de zwart-witgeblokte vlag, maar ze zijn allemaal gediskwalificeerd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de nieuwe uitslag van de Grand Prix van China na maar liefst drie diskwalificaties

Drie diskwalificaties

Leclerc moest zich als eerste melden bij de stewards om 11:45 uur Nederlandse tijd en hem werd verteld dat zijn Ferrari 799 kilogram woog. Dat is 1 kilo onder het minimumgewicht van 800 kilo. Het wegen van de auto gebeurt wanneer de vloeistoffen eruit zijn gehaald. Ferrari poogde de auto van Leclerc zwaarder te maken door de voorvleugel die een endplate miste, te vervangen en dat mocht, maar alsnog misten ze een kilo. Dat is een overtreding van artikel 4.1 van het technisch reglement.

Gasly was om 12:00 uur Nederlandse tijd aan de beurt bij de stewards. Net als de Ferrari van Leclerc was de Alpine van de Fransman een kilo te licht. Dezelfde overtreding van artikel 4.1 resulteert uiteraard ook in een diskwalificatie.

Hamilton stapte om 12:15 uur Nederlandse tijd in het kamertje van de stewards. De technische afdeling van de FIA ontdekte dat drie skid blocks een dikte hadden van 8.5 à 8.6 millimeter, terwijl de minimumdikte 9 millimeter is. De overtreding van artikel 3.5.9.e van het technisch reglement betekent een diskwalificatie.

Alpine en Ferrari hebben toegegeven dat ze een fout hebben gemaakt en hebben geen bewijs dat factoren van buiten waar ze geen invloed op hadden, enig effect hadden op het gewicht en op het slijten van de skid blocks.

Gerelateerd