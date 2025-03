De uitslag van de Formule 1 Grand Prix van China is op de schop gegaan, nadat maar liefst drie coureurs na het vallen van de vlag zijn gediskwalificeerd, omdat hun auto niet heeft voldaan aan de reglementen. Dit heeft invloed op het wereldkampioenschap.

De Grand Prix van China kent een bijzondere nasleep. Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Pierre Gasly zijn na afloop van de race alle drie gediskwalificeerd. Bij de Ferrari van Hamilton waren de skid blocks van de vloer te ver afgesleten, terwijl de auto's van Lelcerc en Gasly na afloop allebei een kilo te licht waren. Dit is in beide gevallen niet in lijn met de reglementen, waardoor de FIA genoodzaakt is deze drie coureurs uit de uitslag van de Grand Prix van China te schrappen. Een aantal coureurs schuiven hierdoor behoorlijk wat plekjes op. Zo is Esteban Ocon ineens vijfde, en is Carlos Sainz met P10 de punten ingerold. Bekijk de nieuwe uitslag van de Formule 1 Grand Prix van China hieronder.

Uitslag Grand Prix van China

Puntenverdeling

Positie Coureur Punten 1 Oscar Piastri 25 2 Lando Norris 18 3 George Russell 15 4 Max Verstappen 12 5 Esteban Ocon 10 6 Kimi Antonelli 8 7 Alexander Albon 6 8 Oliver Bearman 4 9 Lance Stroll 2 10 Carlos Sainz 1 11 Isack Hadjar 0 12 Liam Lawson 0 13 Jack Doohan 0 14 Gabriel Bortoleto 0 15 Nico Hülkenberg 0 16 Yuki Tsunoda 0 17 Lewis Hamilton 0 18 Charles Leclerc 0 19 Pierre Gasly 0 20 Fernando Alonso 0

