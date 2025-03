Ferrari en Alpine kregen na afloop van de F1 Grand Prix van China een klap te verwerken toen bleek dat er auto's waren gediskwalificeerd nadat ze te licht waren bevonden door de FIA. De twee teams reageren op de ontwikkelingen. De vraag is dan direct: gaan deze teams nog in actie komen tegen de uitspraken van de FIA?

Pierre Gasly eindigde namens Alpine op P11, vooral door in het begin van de race een goede start te kennen (drie plekken gewonnen) en daarna de juiste strategie te kiezen. De Fransman bleek achteraf echter met een te lichte auto te hebben gereden, iets wat eigenlijk altijd betekent dat je door de FIA gediskwalificeerd wordt. Dit gebeurde dus ook en was extra zuur voor Gasly, omdat hij anders had kunnen profiteren van andere diskwalificaties en naar P9 was gegaan.

Ferrari

Ferrari, dat met Lewis Hamilton niet de juiste strategie koos (tweestopper) en uiteindelijk vijfde en zesde werd nadat Max Verstappen in de slotfase Charles Leclerc had ingehaald voor P4, kreeg namelijk ook te maken met twee diskwalificaties. De auto van Leclerc bleek ook te licht te zijn, terwijl de auto van Hamilton bij de skid blocks niet dik genoeg was na de race. Zo raakte Ferrari haar P5 en P6 kwijt. Lance Stroll en Carlos Sainz profiteerden hiervan en kwamen ineens op P9 en P10 terecht terwijl ze op P12 en P13 waren geëindigd in Shanghai.

De teams hebben via een statement gereageerd op hun diskwalificatie. Ze accepteren de straf en laten de uitslag voor wat het is. De focus gaat bij allebei de teams op de race in Japan en de start van een triple-header over twee weken.

Team Statement pic.twitter.com/BdV24Y3cFV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 23, 2025

We accept the decision and move on to Japan. pic.twitter.com/UE77GnvEtN — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 23, 2025

