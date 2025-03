Charles Leclerc maakte een opmerkelijke keuze door tijdens de F1 Grand Prix van China met een kapotte voorvleugel door te rijden, nadat hij in de openingsronde in aanraking was gekomen met teamgenoot Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur legde na de race uit waarom hij geen nieuwe voorvleugel kreeg tijdens zijn pitstop.

In de tweede bocht van de openingsronde brak de endplate van de voorvleugel van Leclerc af door contact met Hamilton. Hij verloor hierdoor "20-30 punten downforce", wat neerkomt op 0,2 à 0,3 seconden per ronde. Toch besloot Leclerc door te rijden. Toen zijn race-engineer Bryan Bozzi hem vertelde over de schade, leek zijn snelheid er niet al te veel onder te lijden. Hamilton liet zijn teamgenoot dan ook passeren en Leclerc kon zo de jacht openen op George Russell. De Ferrari's konden de top drie echter niet bijbenen en het ging voor Leclerc en Hamilton van kwaad tot erger, toen ze na de finish werden gediskwalificeerd vanwege technische overtredingen.

Leclerc wilde maximale resultaat

"Ik wilde gewoon mijn positie behouden en het maximale resultaat proberen te behalen", zo vertelde Leclerc tegenover de aanwezige media op het Shanghai International Circuit. Een vleugelwissel zou hem tenminste acht extra seconden hebben gekost tijdens de pitstop en dan zou hij beland zijn achter een groep auto's die hij dan weer had moeten inhalen. Er zat volgens Leclerc meer potentieel in de auto zonder het verlies van downforce, maar hij wilde geen risico nemen met een lange pitstop.

Vasseur zag Leclerc worstelen

Teambaas Frédéric Vasseur was onder de indruk van de snelheid van Leclerc, maar zag wel dat de impact van de keuze om de vleugel niet te vervangen steeds groter werd. "Met het verlies van downforce dat we hadden, was de snelheid nog geweldig", aldus de Fransman. "Maar aan het eind worstelde hij met de banden." De schade aan de voorvleugel bleek uiteindelijk een grotere impact te hebben dan verwacht, want toen de voorbanden van de harde compound ook nog eens sneller gingen slijten, had Leclerc het moeilijk in zijn strijd om de vierde plaats met Max Verstappen.