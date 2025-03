Max Verstappen ving de F1 Grand Prix van China aan vanaf de vierde positie, maar hij kwam niet helemaal lekker van weg van zijn plek. Hij moest bij de start twee plaatsen toegeven op Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar in de slotfase zou hij de Ferrari's weer inhalen. De regerend wereldkampioen geeft tekst en uitleg over zijn tegenvallende start.

Verstappen verlaat het Shanghai International Circuit als de nummer twee in de tussenstand, 8 punten achter Lando Norris. Hij heeft de schade een beetje kunnen beperken tijdens de Grand Prix deze zondag door als vierde over de finish te komen. De McLarens waren het snelst in China met Oscar Piastri die vanaf de pole position domineerde, en met Norris die George Russell wist te verslaan voor de tweede positie. Verstappen was vooral aan het vechten met de Ferrari's. Door de langzamere pace in de slotfase van Charles Leclerc en de tweestopper van Lewis Hamilton wist de Nederlander voor de twee rode bolides te eindigen. Het zou uiteindelijk vrijwel niets hebben uitgemaakt, aangezien de Ferrari's toch zijn gediskwalificeerd.

Red Bull brak uit

Verstappen moest starten vanaf de rechterkant van de grid. Daar lag een boel speedy dry vanwege een ontplofte motor van een deelnemer uit een supportklasse. De LEVEL Motorsports Mercedes-AMG GT4 van Wong Wai Hong lekte vloeistoffen op onder meer de gridbox van Verstappen bij de finish van de SRO GT Cup. Door de vuile baan had Verstappen weinig tractie, maar de wegligging van de RB21 hielp ook niet mee door de eerste bochten.

"Ik had gewoon geen grip", legt Verstappen uit bij Viaplay. "Ik wou buitenom [langs de Ferrari's] gaan en hij bleef maar uitbreken en overstuur hebben. Je kan dan dus totaal niet op de banden leunen. Daarna wilde ik natuurlijk ook niet te veel risico nemen met mijn voorvleugel. En uiteindelijk kwam het ook wel goed, want met hoe ik mijn eerste stint reed, hadden ze me toch wel ingehaald. Op die manier blijf je ook fijn uit de problemen."

