De Grand Prix van China is een prooi geworden voor het Formule 1-team van McLaren. Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep, gevolgd door teamgenoot Lando Norris. De derde podiumplaats in Shanghai was er voor George Russell, die Max Verstappen wist voor te blijven. Lawson stelde voor de zoveelste keer teleur in de Red Bull en finishte als zestiende.

Piastri vindt de race in Shanghai aan vanaf pole position. De Australiër had een prima start, moest heel even opletten voor Russell, maar wist ervoor te blijven. Norris kende vanaf de derde stek ook een goede start en wist binnen één ronde aan de Mercedes voor hem voorbij te gaan. Verstappen had vanaf de vierde plaats een minder voortvarende start en viel terug naar plek zes, achter Leclerc, die in de beginfase een deel van z'n voorvleugel kwijtraakte. Alonso viel kort na de start uit. De Spanjaard had plots geen remmen meer en moest zijn auto terugbrengen naar de pitstraat. Bortoleto spinde, nadat hij in gevecht raakte met Bearman. De Sauber kon z'n weg wel vervolgen.

Racing Bulls wederom snel, Lawson kleurloos

De eerste pitstops vonden al vroeg in de race plaats. Onder meer Tsunoda dook naar binnen om de harde band op te halen. Net als op de baan wisten de Racing Bulls ook in de pitstraat te verrassen. De pitcrew leverde een pitstop van 2,1 seconden af bij de auto van de Japanner; bijzonder snel. Verstappen dook kort daarna ook naar binnen en koos eveneens voor de harde band. Lawson kon vanuit de achterhoede ook in deze race geen vuist maken en bungelde kleurloos op de zeventiende positie, enkel voor de beide Saubers. Wie wel in positieve zin opvielen, waren de beide Haas-coureurs, die op een respectievelijke achtste en tiende positie rondreden.

Verstappen kan geen vuist maken

Waar Verstappen vanaf de zesde positie weinig kon uitrichten en een beetje in niemandsland rondreed, daar opende Leclerc vanaf plek vier de aanval op Russell, met het oog op een podiumplaats. Leclerc was op dat moment - zo halverwege de race - de snelste coureur op de baan. De Monegask slaagde er echter niet in een vuist te maken richting de Mercedes van Russell. Aan kop reden nog steeds de beide McLaren's, maar de voorsprong op de concurrentie bedroeg slechts enkele seconden. Het kwam in het tweede deel van de race vooral aan op bandenmanagement en dus viel het spektakel vooraan wat tegen.

Verstappen vecht zich richting vierde plaats

In het laatste deel van de wedstrijd brak bij Tsunoda plots zijn voorvleugel af. Hij moest hierdoor een nieuwe vleugel gaan halen en zag hiermee zijn kansen op punten verdampen. Een domper voor de Japanner. Verstappen, rondrijdend op de vijfde positie door een extra stop van Hamilton, begon Leclerc in het vizier te krijgen, terwijl Norris problemen kreeg met z'n remmen. Enkele ronden voor het einde zette Verstappen een geniale inhaalactie in op de Ferrari van Leclerc en wist hem te passeren. Hierdoor klom Verstappen naar de vierde plaats en wist hij de schade ten opzichte van de McLaren's te beperken.

Piastri wint bij één-twee voor McLaren, Verstappen vierde

Uiteindelijk kwam Piastri als winnaar over de streep in Shanghai. De tweede plek was er voor Norris, gevolgd door Russell. Verstappen finishte uiteindelijk als vierde. De top tien werd compleet gemaakt door Leclerc, Hamilton, Ocon, Antonelli, Albon en Bearman. Lawson stelde in zijn Red Bull wederom teleur en kwam niet verder dan de zestiende plaats.

