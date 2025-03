Russell zeer content met podium in Shanghai: "Zeker als je kijkt naar McLaren"

George Russell heeft een podiumplek weten veilig te stellen tijdens de Grand Prix van China. De Brit maximaliseerde het resultaat bij een dominant optreden van McLaren. Russell begon de wedstrijd als tweede, maar leverde een plekje in aan de veel snellere Lando Norris. Na afloop was hij echter niet ontevreden.

Wederom heeft Russell goede zaken gedaan met het oog op het kampioenschap. De Mercedes-coureur weet vooralsnog steeds het maximale uit een raceweekend te halen. In Melbourne stond hij op het podium, tijdens de Sprint van gisteren werd hij vierde en vandaag - tijdens de hoofdrace - scoorde hij wederom een podium. Hierdoor sprokkelt hij consequent veel punten binnen voor het klassement. Dat hij vandaag één plek heeft moeten inleveren ten opzichte van zijn startpositie, deerde hem dan ook niet. McLaren is op dit moment te snel en dus is het zaak om het maximale uit de resterende posities te halen. En dat is precies wat Russell vandaag heeft gedaan.

Artikel gaat verder onder video

Russell zeer content met podium tijdens GP China

Bij de gridinterviews na afloop van de race blikte Russell terug op zijn wedstrijd en de strijd voorin. "Ja, het is een goed resultaat om hier P3 te pakken. Het was een geweldige race, ik ben heel blij met plek drie, zeker als je kijkt dat McLaren gewoon veel sneller is dan wij", zo begon hij zijn reactie op de wedstrijd. "Ik voelde al vroeg dat een éénstopper mogelijk was. De auto was ook geweldig dit weekend. Denk ook dat dit over het algemeen één van mijn betere weekenden was. Dus ik ben heel blij op het podium te staan. Charles voerde een paar ronden de druk op mij op, maar daarna was het vooral m'n eigen race rijden."

BACK-TO-BACK PODIUMS! 👊 AND, OUR 300TH IN F1!!!



George brings it home in P3 at the Chinese GP 👏👏👏 pic.twitter.com/PbwLWkNdvs — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 23, 2025

Gerelateerd