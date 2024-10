Het tweede stoeltje bij Red Bull Racing is de afgelopen weken weer onderwerp van gesprek wegens de nog altijd tegenvallende Sergio Pérez. Daar waar Liam Lawson als de meest serieuze kanshebber naar voren geschoven wordt bij een eventuele wissel, horen we ook zo nu en dan een andere naam voorbij komen. Helmut Marko reageert.

Voorlopig lijkt het erop dat de slechte vorm van Pérez eraan gaat bijdragen dat Red Bull de constructeurstitel aan McLaren moet gaan laten. Verstappen weet de puntjes nog wel bij elkaar te sprokkelen, maar van Pérez hoeft het team het al raceslang niet meer te hebben, waardoor men tegen een achterstand van 40 punten aankijkt. Bovendien komt ook het team van Ferrari met hoge snelheid dichterbij. Het is dan ook zeker geen gegeven dat we de ervaren rijder ook volgend seizoen weer naast Verstappen gaan zien. "Pérez heeft dan wel een contract, maar de Formule 1 is een meritocratie. Als de prestaties niet goed zijn, dan zijn contracten nutteloos. Aan het einde van het seizoen gaan we met elkaar om de tafel en nemen dan een besluit over wie de beste teamgenoot voor Verstappen is bij Red Bull", zo liet Marko recent nog weten.

Lawson, Colapinto, Piastri

Ondertussen gaat men met Liam Lawson in de VCARB kijken in hoeverre hij al klaar is voor het echte werk. De talentvolle Nieuw-Zeelander heeft de kans gekregen om vanaf Austin in de wagen van Daniel Ricciardo te stappen en betaalde meteen terug met een indrukwekkende race: P9 terwijl hij vanaf P19 vertrok. Niet alleen de naam van Lawson zingt rond Milton Keynes, er zou bovendien ook contact zijn met Franco Colapinto, die mogelijk dan een kans bij Racing Bulls zou krijgen. Daar voegt zich nu nog een extra naam aan toe, want volgens F1-Insider is niemand minder dan Oscar Piastri ook in beeld bij de succesvolle Oostenrijkse formatie.

Webber en Red Bull

Daarbij gaat het niet per se om een stoeltje voor 2025, maar vooral voor het seizoen erna. Vanaf 2026 gaat het nieuwe tijdperk in de Formule 1 van start en dat brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Ook de toekomst van Verstappen is nog altijd vrij onduidelijk. Het idee is om Piastri naar Red Bull te halen om naast Verstappen te gaan rijden of de drievoudig wereldkampioen te vervangen, daar hij in de nadrukkelijke belangstelling van Mercedes en Aston Martin staat. In eerste instantie lijkt het een merkwaardig gerucht, maar feit is wel dat Piastri nog altijd begeleid wordt door Mark Webber, de man die furore maakte bij het team van Red Bull en nog altijd warme banden onderhoudt met de leiding.

Marko ontkent geruchten niet

Zo is Webber anno 2024 nog altijd goede vrienden met Christian Horner, waar hij regelmatig mee praat. Piastri, die bij McLaren na lang wikken en wegen uiteindelijk naar het tweede plan werd geschoven ten faveure van Lando Norris, wordt doorgaans wel gezien als kampioenschapsmateriaal en mocht hij op het tweede plan blijven, is een andere renstal zeker interessant. Marko doet vanaf zijn vakantieadres in Mexico bovendien weinig moeite om de geruchten de kop in te drukken: "Laten we het zo zeggen: Mark Webber is intensief op zoek naar een gesprek." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

