Ondanks pikante overstap naar Ferrari, blijft de vriendschap met Wolff ijzersterk

Lewis Hamilton vertrok afgelopen winter na twaalf jaar bij Mercedes en rijdt nu in het rood van Ferrari. Toch betekent dat niet het einde van zijn band met teambaas Toto Wolff. De laatstgenoemde geeft namelijk aan nog steeds een sterke band te hebben met de zevenvoudig wereldkampioen

"We hebben nog steeds een sterke relatie. Lewis blijft een vriend van het team", vertelt Wolff aan de Wall Street Journal. "Hij komt vaak na een race bij ons op kantoor, praat met de engineers, eet wat. En na veel Grands Prix reist hij soms nog met mij, Bottas en Russell terug. Dan hebben we weer de oude ploeg samen." Wolff geeft toe dat het bijzonder is: "Dat is best ongewoon voor een teamchef en oud-coureur, maar we zijn altijd open met elkaar geweest. Op de baan willen we uiteraard van hem winnen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar er is ook veel vertrouwen en vriendschap opgebouwd in de twaalf jaar dat we samenwerkten."

Wolff en Hamilton delen speciale band

Buiten het racen delen de twee meer dan alleen motorsport. "Lewis deelt soms zelfs zijn liefdesleven met me. Dan vraagt hij: ‘Moet ik met haar daten of niet?’ En dan zeg ik: ‘Ja, doe maar, laat me weten hoe het was!’", lacht Wolff. Ondertussen gaat de strijd op de baan gewoon door. Ferrari staat nu twaalf punten voor op Mercedes in het klassement, en Hamilton lijkt zich steeds comfortabeler te voelen bij zijn nieuwe team. De Brit was dichtbij een podium in de laatste twee races in Oostenrijk en Silverstone, zijn beste resultaten van het seizoen. Kortom, de oude samenwerking blijft hecht, maar op het circuit zijn Wolff en Hamilton nu concurrenten. Toto Wolff: “Hamilton blijft een vriend, zelfs nu hij voor Ferrari rijdt"

De twee blijven elkaar opzoeken

