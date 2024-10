Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico?

Na de twee openingsessies in Mexico staat de zaterdag op het Autódromo Hermanos Rodríguez in het teken van de laatste vrije training, maar ook de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico.

De eerste vrije training werd op vrijdag onderbroken door twee rode vlag-situaties, waarbij de laatste werd ingelast voor een onderonsje tussen Oliver Bearman en Alexander Albon. George Russell wist die sessie uiteindelijk als snelste af te sluiten en Max Verstappen liet de vierde tijd noteren. De tweede vrije training duurde anderhalf uur en dat had te maken met de bandentest van Pirelli. Ook die training werd kortstondig geneutraliseerd, omdat Russell in bocht negen de W15 verloor en in de bandenstapels terechtkwam. Voor Verstappen was het een sessie met weinig rijtijd, want de problemen met de power unit waren nog altijd aanwezig en daardoor kwam de drievoudig kampioen niet meer in actie tijdens die sessie. Carlos Sainz wist uiteindelijk de snelste tijd op het bord te zetten.

Grand Prix van Mexico

De Formule 1 bevindt zich in het westelijke gedeelte van de wereld en dat betekent dat we avondsessies in Nederland hebben. De derde en tevens laatste vrije training wordt om 19:30 uur afgetrapt. De kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico gaat om klokslag 23:00 uur van start.

Zaterdag 26 oktober

00:00 uur: tweede vrije training

19:30 uur: derde vrije training

23:00 uur: kwalificatie

